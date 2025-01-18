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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!

        İstanbul Fatih'te, Çukur dizisinin çekildiği kahvehane önünde seyyar satıcı Ercan Çali'nın silahla vurularak öldürdüğü kavganın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yaralı halde yerde yatan Çali'nin başına, kahvehaneyi işleten T.S.K.'nin şemsiyeyle defalarca vurduğu yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:45
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        Balat'taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
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        İstanbul'da olay, 11 Ocak'ta Fatih'teki Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ercan Çali ile Çukur dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında T.S.K.'nın belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Seyyar satıcılık yapan 34 yaşındaki Ercan Çali’nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        ÖLÜRKEN ŞEMSİYEYLE DÖVDÜ

        Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali yerde can çekiştiği sırada T.S.K’nin saldırmaya ve şemsiyeyle yaralı olan Çali'nin başına defalarca vurduğu görüldü.

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        #Erhan Çali
        #Son dakika haberler
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