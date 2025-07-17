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        Haberler Dünya Güvenlik kaynakları: Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı | Dış Haberler

        Güvenlik kaynakları: Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı

        Suriye'nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında meydana gelen çatışmalarda ateşkes sağlandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bölgede iki gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye kararlı bir tavır göstererek Şam yönetiminin yanında yer aldı ve taraflar arasında sükûnetin sağlanması için her türlü çabayı gösterip ateşkeste kilit rol oynadı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:11
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        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
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        Suriye’nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında meydana gelen çatışmalarda ateşkes sağlandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bölgede iki gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye kararlı bir tavır göstererek, Şam yönetiminin yanında yer aldığı ve taraflar arasında sükûnetin sağlanması için her türlü çabayı gösterdi.

        Güvenlik kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın muhatapları ile yaptıkları görüşmeleri ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardığını ifade etti.

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        Yapılan açıklamada, Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın; ABD, Suriye ve İsrail’deki muhatapları birçok görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Güvenlik kaynakları, MİT Başkanı Kalın'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların yanı sıra İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını da görüşmüştüğünü bildirdi. KALIN aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile sürekli temaslarda bulundu.

        Bunun yanı sıra MİT tarafından, Dürzi lider Velid Canbolat ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların sonlanması ve bölgede istikrarın sağlanması için de görüşmeler yapıldığı bildirildi.

        Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın sahadaki duruma yönelik temaslarının, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadığı ifade edildi.

        "Suriye'de istikrarsızlığa yol açacak politikalara izin veremeyiz" açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan ŞEYBANİ, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmeler gerçekleştirdiği dile getirildi.

        Güvenlik kaynakları; Türkiye'nin güney komşusu Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği, istikrarı ve güvenliği konusunda her türlü riskin bertaraf edilmesi yönünde tüm çabaları gösterdiğini ve taraflar arasında ateşkes yapılmasını sağladığını bildirdi.

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara da açıklamasında “ABD, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkin müdahalesi olmasaydı, bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı” diyerek Türkiye’nin ateşkesteki katkısını ortaya koydu.

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