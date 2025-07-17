İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!

İstanbul'da vahşi bir cinayete kurban giden Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınan katil zanlısı Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı.

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Emniyette susma hakkını kullanan Cemil Koç'un adliyede verdiği ifadeye ulaşıldı. Katil zanlısı ifadesinde, Ayşe Tokyaz'ın Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki sitede, evin merdivenlerinden düştüğünü ve başını çarptığını iddia etti.

“Öldüğünü anlayınca panikledim” diyen katil zanlısı, “Arkadaşımı aradım. Valizi yok etmesi için de bir başka arkadaşıma 500 bin lira verdim. Para verdiğim kişi de valizi yok etmesi için diğerlerine para verdi” dedi. Hakimliğin tutuklama kararı verdiği Cemil Koç ve 6 kişi cezaevine gönderildi.

"PANİĞE KAPILDIM, ARKADAŞLARIMI ARADIM"

İHA'nın haberine göre de katil zanlısı Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunu etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım. Maktulü valize kendim koydum. Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum" dedi.

REKLAM İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tasarlayarak öldürmek’, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Genç kızı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç’un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunu etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum" diye konuştu. "İŞBİRLİĞİ İÇİN 500 BİN LİRA TEKLİF ETTİM" Koç ifadesinin devamında, Ayşe Tokyaz’ın cesedini arkadaşıyla beraber valize koyduklarını belirterek, "Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin’e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum. Taksici de bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100’er bin lira ödeme için anlaştım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tokyaz’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheli Cemil Koç’un, 2 yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova'nın Diyarbakır’da şüpheli bir şekilde 6. kattan düşerek öldüğü ve konuya ilişkin Koç’un ifadesinin alındığı iddia edildi. Öte yandan katil zanlısının 2 yıl hayatını kaybeden eski sevgilisinin ölümüyle ilgili de yeniden ifade vereceği öğrenildi. "VALİZDE CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" DHA'da yer alan habere göre de taksici Necmettin E.'nin ise savcılıktaki ifadesinde, “Ben valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Sordum içinde ne var diye ama bana 'Önemli bir şey değil karıştırma' dediler. Eğer valizin içinde ceset olduğunu bilseydim asla kabul etmezdim" dediği öğrenildi