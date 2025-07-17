Kartalkaya davasında ara karar!
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya otel faciası davasında ara karar açıklandı. 22 Eylül'e ertelenen davada itfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına karar verildi, aşçı Faysal Yaver de adli kontrol kararıyla tahliye edildi
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının duruşmasında ara karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
DHA'da yer alan habere göre otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi.
DAVA 22 EYLÜL'E ERTELENDİ
Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi.
Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, duruşma 22 Eylül'e ertelendi.