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        Haberler Gündem HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış

        HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış

        FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zincir market sahibi Zeki Doruk'un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ'ye bıraktığını gösteren vasiyetname çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:54 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:54
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        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
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        MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Zeki Doruk'un, gözaltına alındığı sırada evinde şifresini bilinçli olarak yanlış söyleyerek kilitlenmesine neden olduğu kasası açıldı. Kasadan çok sayıda ziynet eşyası ile vasiyetname ve bir de dua çıktı. Zeki Doruk’un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm mal varlığını FETÖ'ye bıraktığı yer aldı. Vasiyetnamede HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerinin zekatlarının da 'hizmet hareketi' adı altında FETÖ’ye verilmesi yer adı. Duanın ise örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği 'tılsım' duası olduğu anlaşıldı. ''Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun'' diyen Doruk'un, Gülen’den aldığı 'tılsım' duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada sakladığı belirlendi.

        19 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

        FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk’un, HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyım atanmıştı. Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile Doruk’un 19 şirketine daha kayyım atandı.

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