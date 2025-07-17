Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti!

Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti.

28 yaşındaki sağ bekin 16 Temmuz Çarşamba günü gelmesi beklenirken, ailevi nedenlerden dolayı gelişi ertelenmişti.

İngiliz futbolcunun siyah-beyazlılardan tekrar ek süre istemesi sonrası, Beşiktaş transferinden vazgeçti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

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Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.