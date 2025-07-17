Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti!
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı ve ek süre verdiği Kyle Walker-Peters'ın yeniden ek süre istemesi sebebiyle transferden vazgeçildiğini açıkladı.
Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti.
28 yaşındaki sağ bekin 16 Temmuz Çarşamba günü gelmesi beklenirken, ailevi nedenlerden dolayı gelişi ertelenmişti.
İngiliz futbolcunun siyah-beyazlılardan tekrar ek süre istemesi sonrası, Beşiktaş transferinden vazgeçti.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.
Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.
Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.
Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.