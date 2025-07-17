Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!

Luka Modric, takıma veda ederken Arda Güler'e kendisinin 10 numaralı formasını hediye etmişti. Arda Güler'de geçtiğimiz günlerde bu formayı soyal medya hesabında paylaştı. Pek çok kesim tarafından bu paylaşım yeni sezonda kendisinin 10 numarayı sırtına geçireceği konusunda bir mesaj olduğunu belirtti.