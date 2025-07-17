Barcelona'dan Lamine Yamal'a rekor sözleşme!
Barcelona, 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı ve maaşına ciddi bir zam yaptı.
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İspanya La Liga devi Barcelona, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol oyuncu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.
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10 NUMARALI FORMAYI KAPTI
Geçen sezon 19 numaralı formayı giyen Yamal, önümüzdeki yıldan itibaren 10 numaranın sahibi oldu.
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MAAŞINA 10 KAT ZAM!
Genç yıldız bu imzayla birlikte Barcelona'nın en çok kazanan oyuncusu oldu.
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The Athletic'in haberine göre; Katalan ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanan Yamal, yeni sözleşmeyle 30 milyon Euro kazanacak ve bu rakam bonuslarla 40 milyon Euro'ya ulaşabilecek.
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Geçtiğimiz sezon Barcelona'da 55 maça çıkan Yamal, 18 gol - 25 asistlik performans gösterdi ve 4 bin 553 dakika sahada kaldı.