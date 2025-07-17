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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'dan Lamine Yamal'a rekor sözleşme! - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan Lamine Yamal'a rekor sözleşme!

        Barcelona, 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı ve maaşına ciddi bir zam yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:16
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        • 1

          İspanya La Liga devi Barcelona, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol oyuncu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.

        • 2

          10 NUMARALI FORMAYI KAPTI

          Geçen sezon 19 numaralı formayı giyen Yamal, önümüzdeki yıldan itibaren 10 numaranın sahibi oldu.

        • 3

          MAAŞINA 10 KAT ZAM!

          Genç yıldız bu imzayla birlikte Barcelona'nın en çok kazanan oyuncusu oldu.

        • 4

          The Athletic'in haberine göre; Katalan ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanan Yamal, yeni sözleşmeyle 30 milyon Euro kazanacak ve bu rakam bonuslarla 40 milyon Euro'ya ulaşabilecek.

        • 5

          Geçtiğimiz sezon Barcelona'da 55 maça çıkan Yamal, 18 gol - 25 asistlik performans gösterdi ve 4 bin 553 dakika sahada kaldı.

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