Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Samsunspor'un hazırlık maçları ve UEFA Avrupa Ligi play-off yolculuğu, HT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Samsunspor Avrupa hedefiyle sahaya ayak basıyor, tarihi yürüyüşün heyecanı HT Spor'da yaşanıyor...
Süper Lig'de sezonu ilk 3'te kapatan Samsunspor, yeni bir tarih yazmak için sezonu açıyor.
19 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Samsunspor, sezonun ilk hazırlık maçında KVC Westerlo ile karşı karşıya geliyor. Belçika'daki müsabakada HT Spor ekranlarından şifresiz olarak Samsunspor taraftarıyla buluşuyor...
Samsunspor'un son hazırlık maçındaysa rakibi kardeş kulüp Fransız ekibi USL Dunkerque... Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının Avrupa sınavları öncesindeki son provasını 1 Ağustos Cuma günü TSİ 20.00'de HT Spor ekranlarından izleyecek.
İlk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'un tarihi yolculuğu da HT Spor ekranlarında yaşanacak. Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı müsabakalar HT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.
Samsunspor'un hazırlık maçı programı:
19 Temmuz Cumartesi / 20.00
KVC Westerlo-Samsunspor
1 Ağustos Cuma / 20.00
USL Dunkerque-Samsunspor