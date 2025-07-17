Alvaro Morata'ya eş durumu!
Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, hem kariyeri hem de ailevi nedenlerle İtalya'ya dönmek istiyor.
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Alvaro Morata, hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatı nedeniyle İtalya’ya dönmek istiyor.
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Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı İspanyol yıldızın geleceği, eş durumu ve forma rekabeti nedeniyle yeniden şekilleniyor.
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Cesc Fabregas’ın yönettiği Como ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Morata, neredeyse tüm kişisel şartlarda kulüple el sıkıştı.
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Tecrübeli golcü, Galatasaray’dan aldığı özel izinle 15 Temmuz’a kadar ayrı çalıştı, daha sonra takıma katıldı.
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Ancak hem kendi futbol hedefleri hem de ailevi nedenlerle kararını vermiş durumda.
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Morata’nın hedefi net: 2026 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı forması giymek.
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Bu doğrultuda, önümüzdeki sezon düzenli oynayabileceği bir kulüpte forma giymek istiyor.
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Ancak Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geri dönüşü ve özellikle Victor Osimhen transferi gerçekleşirse forma bulmasının zorlaşacağına inanan Morata, ayrılığa sıcak bakıyor.
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Transfer sürecinde yalnızca futbol değil, ailesi de belirleyici faktör. Morata’nın eşi Alice Campello, modellik, sosyal medya fenomenliği ve sahibi olduğu cilt bakım markası Masqmai ile İtalya’da aktif olarak çalışıyor.
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Campello’nun işi gereği Türkiye’de uzun süre kalmak istememesi, Morata’nın kararında büyük rol oynuyor.
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Ailesine daha yakın olmak isteyen Morata, İtalya’ya dönme fikrine artık çok daha sıcak. Ancak bu transferin gerçekleşmesi Galatasaray’ın onayına bağlı.
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Galatasaray, Morata’yı bırakmak için iki net şart ortaya koydu:
Sarı-kırmızılı kulüp hem sözleşme feshi için 6 milyon Euro talep ediyor hem de Osimhen transferini bekliyor.
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Victor Osimhen transferi sonuçlanmadan hiçbir forvet oyuncusunun takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.
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Teknik heyet ayrıca, sakatlığı nedeniyle geçen sezonu kapatan ve takımla henüz çalışmalara başlamayan Icardi’yi zorlamamak adına Morata’nın elde tutulmasını istiyor.
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Tüm bu gelişmeler ışığında, Morata’nın Galatasaray’daki geleceği Osimhen transferinden çıkacak sonuca bağlı.
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Eğer Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katabilirse Morata’ya ayrılık izni verilmesi bekleniyor.
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Ancak aksi senaryoda, Morata’nın takımdaki rolü yeniden değerlendirilecek.
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Taraflar arasındaki nihai kararın, önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
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