Bengü: Evli bir adamın kankası olamaz

Antalya'daki bir mekânda sahne alan Bengü, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"ZAMANLA ZARAR GÖRMEYE BAŞLADIK"

Selim Selimoğlu ile 7 yıllık evliliğini 2024'te sonlandıran Bengü, ayrılık hakkında "Çok severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil" ifadelerini kullandı.

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Bengü ve eski eşi Selim Selimoğlu

"AYRILIRKEN SESİMİZİ BİLE YÜKSELTMEDİK"

Selim ve Zeynep adında iki çocuğu bulunan şarkıcı, eski eşi ile ayrılık döneminde haklarında çıkan ihanet iddialarını da yalanladı ve "Asla öyle bir şey yok. Ayrılırken sesimizi bile yükseltmedik. Evlilik yürümeyebilir ama şu an iki dünya güzeli evladımız var onların ömür boyu anne ve babası olarak kalacağız. Eski eşim de sağ olsun elinden geleni yapıyor. Hiçbir sorunumuz yok iki taraf da mutlu. İstemezdik tabii bitmesini ama böylesi güzel oldu" dedi.

Selim Selimoğlu - Bengü ve çocukları Zeynep ile Selim "AHTAPOT HANIMLAR ADAMLARI SARIP SARMALIYORLAR" Bengü, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı "Saman altından su yürütenler" sözü ile yaptığı paylaşımı ile dikkat çekmişti. Şarkıcı, paylaşımıyla ilgili ise "Müthiş bir 'Kızılcık Şerbeti' fanıyım. Bir kadının evli bir erkeğe yaklaşımı dikkatimi çekti. Ben böyle bir durum yaşamadım, paylaşımım da bir gönderme değildi. Ama bazı kadınlar var ki... Bu 'ahtapot hanımlar' bir anda çok arkadaşça görünüp 'Ben senin kankanım' diyerek adamları sarıp sarmalıyorlar ona bir göndermeydi. Yoksa ben yaşamadım" ifadelerini kullandı. REKLAM Ayrıca bahsettiği 'ahtapot hanımlar' tabirinde kankasının da olmadığını söyleyen Bengü, "Ama zamanında belki tam anlayamadığım ahtapot hanımları yanımda tutmuş olabilirim" dedi. Ahtapot hanımlar ile hiç muhatap olmadan kurtulduğunu söyleyen şarkıcı, "Kadınlar beni anlayacaktır, bunlar gerçekten var. Sen benim eşimle nasıl kanka olabiliyorsun?" ifadelerini kullandı. "EVLİ BİR ADAMIN KANKASI OLAMAZ" Evli bir erkekle bir kadının arkadaş olamayacağını savunan Bengü, bu konuda hakkında "Benim kocamla hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimin de kankası yoktu. Evli adamın kankası olamaz" dedi.

Ayrıca 18 Temmuz'da yayınlayacağı, düzenlemesi Zeki Güner ve Mustafa Ceceli'ye ait olan 'Karma' adlı yeni şarkısının hikâyesini anlatan Bengü, şu ifadeleri kullandı: Benim için 'Karma'; bana bir kötülük yapıldığında Allah'a havale etmem demek. Geçmişe baktığımda, kin tutmak yerine tamamen Yüce Allah’a sığınır ve geri çekilirim. Bunu yapıp izlediğinizde, size yapılanın aynısı belki de daha fazlası bir iki yıl içinde karşı tarafa geri dönüyor. Yüce Allah da, evren de, karma da her şeyi hallediyor. Hayatına dair pişmanlık duymadığını belirten şarkıcı, "Allah bana yaptığım her şeyi gönülden yapmayı nasip etti. Mesleğimde, anneliğim de, eşliğim de… Bu yüzden keşkem yok" dedi. Bengü, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Şu an bu konuları konuşmak için çok erken. Aklımda böyle bir düşünce yok. Şu an sadece çocuklarım için yaşıyor ve onlara odaklanıyorum.