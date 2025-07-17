Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran iddialar! 20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş! | Son dakika haberleri

        Kan donduran iddialar! 20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!

        İstanbul Pendik'te 20 yıl önce tren çarptığı iddiasıyla hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Gönül Çelen'in cinayete kurban gittiği öne sürüldü. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde konuyla ilgili hiçbir şey hatırlamadıklarını söyledi. 4'ü kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 17.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Pendik'te 25 Nisan 2005 yılı sabah saat 06.20 sıralarında 26 yaşındaki Gönül Çelen, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        O dönem kayıtlara kaza olarak geçen olayla ilgili bir çok kişinin ifadesi alındı. Yapılan çalışmalarda bir şüphe bulunamadı. Geçtiğimiz aylarda bir TV programında Nezahat Uyur cinayeti konusu işlendiği sırada bir ihbarcı, Gönül Çelen’in de cinayete kurban gittiğini iddia etti.

        “309 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKMIŞ”

        Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın geçmişi ile ilgili tüm detaylar yeniden incelendi. Ortaya çıkan detaylarda Gönül Çelen’in adli tıp raporunda 309 promil alkollü olduğu görüldü. Bu kadar alkollü olan birisinin tıbben yürüyemeyecek halde olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine Gönül Çelen’i oraya birilerinin taşıdığı ihtimali ön plana çıktı.

        7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Çelen'in tren çarpması öncesinde raylara atıldığını değerlendiren ekipler İstanbul merkezli Muğla, Edirne, Sakarya ve Trabzon illerinde yaptıkları eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturmada Çelen'in hayatını kaybettikten sonra cep telefonundan aranan H.Ç.'yi (60), daha sonra maktulün cep telefonundaki hattını kendi cep telefonuna takan A.T.'yi (66), daha sonra A.T.'nin maktulün hattı üzerinden aradığı R.U.'yu (40 ve maktulün olay günü son irtibat kurduğu İ.G.'nin (56) de aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gönül Çelen
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Habertürk Anasayfa