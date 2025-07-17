ÖZET | Beşiktaş: 1 - Petrzalka 1898: 2 ( Beşiktaş - Petrzalka MAÇI ÖZETİ)

Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

HT Spor ekranlarında naklen yayınlanan mücadelenin ilk yarısını Petrzalka; 10. dakikada Bordac ve 12. dakikada Danek'in golleriyle 2-0 öne kapattı. İkinci yarıda ise Beşiktaş, Ernest Muçi'nin 54. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken, mücadele 2-1 Petrzalka üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.

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Kara Kartal, Petrzalka 1898 maçıyla 2025-2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Avusturya'da 4 Temmuz'da hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, yarın Türkiye'ye dönecek.

Karşılaşmanın özeti birazdan yayında...

BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇININ ÖZETİ

BEŞİKTAŞ - ADMİRA WACKER MAÇININ ÖZETİ

BEŞİKTAŞ - WOLFSBERGER MAÇININ ÖZETİ