İsrail’e dünya nasıl bakıyor?
Pew Research Center'ın 2025 Küresel Tutumlar Anketi'ne göre, İsrail'e yönelik kamuoyu algısı dünya genelinde büyük farklılıklar göstermekte. Türkiye %94 ile, İsrail'e karşı olumsuz görüş oranı en yüksek olan ülke. Avrupa'da ortalama olumsuz görüş %66,9 iken olumlu görüş %24,9. Asya-Pasifik'te olumsuz algı %67,8 ile yüksek düzeyde. Öte yandan, Afrika kıtası olumsuz %48 olumlu görüşle İsrail'e karşı en pozitif yaklaşımı sergileyen bölge. Latin Amerika'da olumsuz görüş %54,7 olurken, Kuzey Amerika'da ise olumsuz görüş %56,5 seviyesinde. Bu oran dünya genelinde %62 olumsuz olurken %29 olumlu oldu.
Giriş: 16.07.2025 - 12:47 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:47