Trump, kolanın formülüne de el attı

ABD Başkanı Donald Trump, Coca-Cola'nın formülüne de el attı.

Başkan Trump, Social Truth hesabından yaptığı açıklamada, şirketin ABD'de satılan ürünlerinde mısır şurubu yerine şeker kamışı kullanmayı kabul ettiğini duyurdu. Trump, "Coca-Cola ile ABD'deki kolalarda gerçek kamış şekeri kullanımı hakkında görüştüm ve bunu kabul ettiler. Tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Trump, “Bu çok iyi bir adım olacak. Göreceksiniz, tadı daha güzel” mesajını paylaştı.

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Coca-Cola, 1980’lerde ABD'de sattığı içeceklere şeker kamışı yerine mısır şurubu kullanmaya başlamıştı.