Beştepe'de kamu işçisi için toplanıldı: Atalay teklifin kabul edilmeyeceğini söyledi

Kamu işçisinin zam pazarlığı sürerken; Beştepe'de önemli bir toplantı daha yapıldı. Gözler işverenin yapacağı üçüncü ve son teklife çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz'da TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelmişti. O toplantının ardından Beştepe'de bir toplantı daha gerçekleştirildi.

ZAM PAZARLIĞINDA GELİNEN NOKTA MASAYA YATIRILDI

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Bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ergün Atalay ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de katıldığı toplantıda, zam pazarlığında gelinen nokta ele alındı. Toplantıda hükümet, işçi tarafına sunulan teklifin revize edileceğini kaydetti. Teklifin 2025 birinci altı ayı için yüzde 17, ikinci altı ay için ise yüzde 7 olarak güncelleneceği belirtildi. 2025 ikinci 6. ayında zam oranında yüzde 3'lük bir gerileme söz konusu olacak.

“TEKLİF KABUL EDİLMEYECEK”

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Ergün Atalay, Beştepe'deki toplantıda bu teklifin kabul edilemeyeceğini söyledi. Toplantıdan bir uzlaşı çıkmadı. Cevdet Yılmaz'ın toplantıya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendireceği öğrenildi. Kamu işçisinin zam pazarlığında süreç tıkanmışken, TÜRK-İŞ eylemlerini bu hafta da sürdürüyor. Gözler, işverenin işçi tarafının son teklifini sunması ve teklifte yapılacak güncellemede olacak.