Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

SÜREKLİ YANLIŞLARA ODAKLANIR

Bu dünyada pek çok yanlışın olduğunu inkar edemeyiz ama yine de mutsuz insanlar bu dünyada gerçekte neyin doğru olduğunu görmezden gelir ve bunun yerine neyin yanlış olduğuna odaklanırlar. Onları bir mil öteden fark edebilirsiniz, şikayet edenler onlar olacak ve dünyamızın herhangi bir olumlu özelliğine "evet ama" diye cevap verirler.