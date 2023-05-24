Haberde "Amerika'nın en mutlu insanlarının birkaç ortak özelliği var: Topluma ve yakın kişisel ilişkilere değer verirler. Tanrı'ya inanma eğilimindeler. Genellikle yaşlılar, daha çok emeklilik yıllarındalar" ifadesi kullanıldı.

Kadın sağlığı merkezi müdürlüğünden emekli olan Andrea Rankin, toplumsal çalışmalar yaparak mutlu olduğunu söyledi. 80 yaşındaki Rankin, ev içi şiddet mağdurları için kalacak yerle ve genç yaşta hamilelikle ilgili projelerde görev yaptığını belirtti:

"Bir projem olmadığında mutlu değilim."