Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

Bu sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra, dışarıda oynamak değerli öğrenme deneyimleri de kazandırabiliyor. İtalya’daki Palermo Üniversitesi’nden çocuk nöropsikiyatrisi uzmanı ve öğretim üyesi Francesco Vitrano bu tür terapileri uygulamakta deneyimli bir isim. Vitrano örneğin, çamur ve kum gibi malzemeleri yoğurmak ve şekil vermenin, çocukların duyularını ve duyu motor gelişimi olarak bilinen hareket etkileşimlerini geliştirdiğini söylüyor.
Bu, çocuğun yavaş yavaş beden dilini anlamasına yarıyor.