Limon suyu
Nutrition Twins'e göre sabah kahvaltı rutininize büyük bir bardak limonlu su ile başlamak sindirim sürecini yönlendirmeye yardımcı olabilir.
Beslenme İkizleri "Limondaki su ve asit kombinasyonu, vücudunuzun besinleri emmesi için yiyecekleri parçalamaya yardımcı olarak sindirime yardımcı olurken, aynı zamanda dışkıyı yumuşatarak sindirim sisteminin bağırsaklardan atıkları ve toksinleri atarak güne zinde başlamasını sağlar." diyor.
Limonlar ayrıca, vücudun dokularını oksidatif strese ve kanserler, koroner kalp hastalığı ve iltihaplanma gibi ilişkili patolojilere karşı koruyan güçlü polifenoller, mikro besinler içerir. Bu aynı zamanda mikrobiyomu yaşlanmanın kötü etkilerine karşı koruyor gibi görünüyor.
Beslenme İkizleri, pektinin bulunabileceği yer olduğu için limonun iç kısımlarından bazılarını suyunuza da almanızı önerir. Pektin, sağlıklı bir mikrobiyomu uyaran ve Bifidobacterium gibi probiyotiklerin büyümesini destekleyen bir liftir.
Kaynak: National Library of Medicine, Science Direct, Cambrıdge Unıversty Press