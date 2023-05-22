Araştırmalar, yemeklerinizi çok geç tüketmenin sirkadiyen ritminizi bozarak kan şekeri düzenlemenizi ve yağ metabolizmanızı olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Ek olarak, uyku saatinize tehlikeli bir şekilde yakın büyük bir öğün yemek, mide ekşimesi ve hazımsızlığı tetikleyebilir, bu da en iyi uyuyanların bile gece dinlenmesini tamamen engelleyebilir. Bu aynı zamanda sağlıksız isteklere ve ertesi gün planladığınızdan daha fazla yemeye yol açabilir.
* Sirkadiyen ritim, günün 24 saatte bir tekrarlanan doğal uyku-uyanıklık döngüsüdür. Bu döngünün bozulması, sirkadiyen ritim uyku bozukluğudur.
Kaynak: Journal of Clinical Sleep Medicine, Harvard Health Publishing, Science Daily