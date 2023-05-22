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Göbek yağınızı artıran gizli düşman: Bu 5 gece alışkanlığından vazgeçin!

Gece yatmadan önce yapılan çoğu alışkanlığın göbek yağının en önemli nedenlerinden olduğunu biliyor muydunuz? İstenmeyen karın yağlarınızdan bıktıysanız gece alışkanlıklarınıza göz atın.

Giriş: 22.05.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yatmadan önceki bazı kötü alışkanlıkların kilonuzu, özellikle de istenmeyen karın yağlarını olumsuz etkilediğini söylesek çok da abartmış olmayız. Öyle ki bu alışkanlıklar fark etmeden geri verilmeyen kiloların en önemli sebeplerinden biri oluyor. The Nutrition Twins, Tammy Lakatos Shames ve Lyssie Lakatos göbek yağınızı artırabilecek bazı gece alışkanlıklarını paylaştı.

  • Gerçekçi olmak gerekirse bazı rutinleri kırmak zordur. Özellikle her gün yaptığımız davranışları değiştirmek bazen imkansız gibi görünebilir. Ancak Beslenme İkizleri bize yatmadan önce yapıyor olabileceğiniz ve en kısa sürede durdurmak isteyeceğiniz birkaç ritüel sıraladı. Eğer inatçı yağların karnınızda birikmesini istemiyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz yararınıza olacaktır. İşte göbek yağınızı gizlice arttıran 5 gece alışkanlığı

  • KAFEİN ALMAK

    Günün çok geç saatlerinde güçlü bir fincan kahve içmenin sizi geceleri uykusuz bırakmasına şaşmamalı. Journal of Clinical Sleep Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, yatmadan altı saat önce tüketilen kafein gerçekten işleri alt üst edebilir ve dinlendirici bir gece uykusunu mahvedebilir. Bu sadece uyku düzeniniz için değil, aynı zamanda kilo alımı söz konusu olduğunda da geçerlidir. Harvard Health Publishing, uyku eksikliğinin sizi daha acıktıran ve kilo almanıza katkıda bulunabilen ghrelin hormonunun artan seviyelerine bağlı olduğunu bildiriyor.

  • SOSYAL MEDYADA GEZİNİRKEN KAYBOLMAK

    Uyumadan önce ekranı sürekli olarak kaydırıyorsanız, telefonu en kısa sürede kapatın! The Nutrition Twins, "Cep telefonlarından ve bilgisayarlardan yayılan mavi ışık melatonini baskılıyor ve sirkadiyen ritmi ve iyi bir gece uykusunu bozuyor. Düzgün uyumadığınız zaman beyin enerji ister ve canınız şeker ister. Beyni uyanık tutmak için şekerli yiyecekleri aşırı tüketmek kolaydır. Ayrıca, yeterince uyumadığınızda hormonlar etkilenir ve metabolizmayı sürdürmeyi zorlaştırır. Oysaki yağsız kas dokusunu artırmak ve vücut yağını kazanmak daha kolay." diyor.

  • YATMADAN ÖNCE BİR BARDAK SÜT İÇMEK

    Bazı insanlar uyumalarına yardımcı olmak için yatmadan önce ılık sütün tadını çıkarır. Şaşılacak bir şey yok çünkü bu içecek, rahatlamanıza ve daha iyi hissetmenize yardımcı olabilecek bir amino asit olan triptofan ile doludur. Kötü haber şu ki ekstra kaloriler bel çevrenize herhangi bir iyilik yapmıyor.

  • Nutrition Twins, "Bu sizin için yeni bir gece alışkanlığıysa ve her gece yatmadan önce 1 bardak süt içmeye başlarsanız ve diyetinizde başka hiçbir şeyi değiştirmezseniz, altı ay boyunca 12 kilo alırsınız" uyarısında bulunuyor. Yağsız sütü seçerseniz, altı ay içinde yine de altı kilodan fazla kazanırsınız."

  • ART ARDA TV İZLEMEK İÇİN UYANIK KALMAK

    Elbette, en sevdiğiniz filmleri izlemek için geç saatlere kadar ayakta kalmak anlaşılır bir şekilde bağımlılık yapar, ancak şovları izlemek, sağlıksız atıştırmalıklara takılmanıza neden olabilir! Araştırmaya göre, TV akışı tüketilen daha yüksek miktarda kalori ve zayıf bir diyetle bağlantılıdır. Ek olarak, reklamlar her zaman en iyi etkiler değildir; aslında sizi televizyon izlerken sağlıksız atıştırmalıklar istemeye ikna edebilirler!

  • UYKU SAATİNE ÇOK YAKIN YEMEK YEMEK

    Yatma saatine çok yakın yemek yemek büyük bir yanılgıdır. The Nutrition Twins, ideal olarak, günün son yemeğini yatmadan üç veya daha fazla saat önce yemelisiniz diyerek şu açıklamalarda bulunuyor; "Uyuduğumuzda sindirimi durdurur ve vücudumuzu onarmaya ve iyileştirmeye çalışırız. Bağırsakta sindirilmesi gereken bir besin varsa, vücudun dikkatini besinleri sindirmeye odaklandığı için şifadan uzaklaştırır. Siz uyurken vücut enerji depolamaya, onarmaya ve onarmaya çalışır, bu kaloriler vücuttan atılır. İyi kullanılmazlarsa karın yağları gibi korkunç bir kaderle sonuçlanabilirler."

  • Araştırmalar, yemeklerinizi çok geç tüketmenin sirkadiyen ritminizi bozarak kan şekeri düzenlemenizi ve yağ metabolizmanızı olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Ek olarak, uyku saatinize tehlikeli bir şekilde yakın büyük bir öğün yemek, mide ekşimesi ve hazımsızlığı tetikleyebilir, bu da en iyi uyuyanların bile gece dinlenmesini tamamen engelleyebilir. Bu aynı zamanda sağlıksız isteklere ve ertesi gün planladığınızdan daha fazla yemeye yol açabilir.

    * Sirkadiyen ritim, günün 24 saatte bir tekrarlanan doğal uyku-uyanıklık döngüsüdür. Bu döngünün bozulması, sirkadiyen ritim uyku bozukluğudur.

    Kaynak: Journal of Clinical Sleep Medicine, Harvard Health Publishing, Science Daily

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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