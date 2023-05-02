Sadece 5 dakika yetiyor! Göbek yağını eriterek karın kası kazandırıyor

Mayo Clinic, göbek bölgesindeki yağ birikiminin yaşlanmayla ilişkilendirebileceğiniz bir şey olduğunu açıklıyor. Bitki bazlı yemekleri ve yağsız proteini vurgulayan sağlıklı bir diyetle birleştiğinde, kuvvet antrenmanı, tekrar forma girmenin ve arzu ettiğiniz altılı karın kaslarına ulaşmanın harika bir yoludur. Güç egzersizleri yapmak, yağsız kasları şekillendirmenize yardımcı olur ve bu da kilo vermenize olanak sağlar. Beaumont Health'e göre ne kadar çok kasınız varsa, o kadar çok yağ yakarsınız. Bu, kilo verme çabalarınızda önemli bir oyuncudur ve gücü korumanıza yardımcı olur.