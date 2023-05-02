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Sadece 5 dakika yetiyor! Göbek yağını eriterek karın kası kazandırıyor

Günde sadece 5 dakikada göbek yağını eriterek karın kası kazandıran güç egzersizi

Dürüst olmak gerekirse göbek yağını eritmek oldukça zordur. Hatta düzenli spor yaptığınızda vücuttan giden en son yağ kütlesi göbek bölgesinde birikenler olur. Kadınlar, özellikle menopoz sonrası istenmeyen vücut yağlarının orta kısımda birikebildiği bu durumla çok fazla uğraşırlar. Bu, sadece forma uyan kıyafetlerin içine girmeyi zorlaştırmakla kalmaz aynı zamanda karın yağı da tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini artırır. Bir fitness uzmanı, göbek yağını eritmek ve karın kası yapmak için, vücudunuzun o bölgesini sıkılaştırmaya ve yağ yakmaya yardımcı olacak beş dakikalık verimli bir güç antrenmanı paylaşıyor.

Giriş: 02.05.2023 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mayo Clinic, göbek bölgesindeki yağ birikiminin yaşlanmayla ilişkilendirebileceğiniz bir şey olduğunu açıklıyor. Bitki bazlı yemekleri ve yağsız proteini vurgulayan sağlıklı bir diyetle birleştiğinde, kuvvet antrenmanı, tekrar forma girmenin ve arzu ettiğiniz altılı karın kaslarına ulaşmanın harika bir yoludur. Güç egzersizleri yapmak, yağsız kasları şekillendirmenize yardımcı olur ve bu da kilo vermenize olanak sağlar. Beaumont Health'e göre ne kadar çok kasınız varsa, o kadar çok yağ yakarsınız. Bu, kilo verme çabalarınızda önemli bir oyuncudur ve gücü korumanıza yardımcı olur.

  • Son 15 yıldır sağlık ve zindelik ile uğraşan bir kişisel antrenör olan Tyler Read, karın yağlarınızı kaybetmenize ve karın kaslarınıza sahip olmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki yağ yakma rutinini sunuyor. Read'e göre, "Maksimum kalori yakmak ve kas büyümesi için en çok kas grubunu kullanan bileşik hareketlere odaklanmak istiyorsunuz."

    Zamanlayıcınızı beş dakikaya ayarlayın ve her egzersiz için 10 tekrardan oluşan üç set tamamlayın.

  • Dambıl Bench Press

    PureGym'e göre, bu son egzersiz için iki dambıl tutacak ve kendinizi bir egzersiz tezgahında sırt üstü düz bir şekilde konumlandıracaksınız. Ağırlıklar vücudunuzun üzerinde olacak şekilde iki kolunuzu da düzleştirin. Avuç içleriniz önünüze bakmalı. Omuz bıçaklarınızı banka doğru geri getirin ve her iki ayağınızı da itin.

  • Ardından, ağırlıkları göğsünüze doğru indirmek için dirseklerinizi sıkıştırın. Ardından, ağırlıkları tekrar yukarı itmek için ayaklarınızı, göğsünüzü ve kollarınızı kullanın.

  • Deadlift

    PureGym'in talimatına göre dambıl deadlift, ağırlıkları iki elinizle tutmanızı ve avuç içlerinizi vücudunuza doğru bakmanızı sağlayacak. Ayaklarınızı omuz genişliğinde birbirinden ayırın.

  • Merkez bölgenizi aktif tutun, nefes alın ve ağırlıkları kaval kemiklerinizden yere doğru indirirken kalçalarınızı arkaya doğru menteşeleyin. Tekrar yukarı çıkmak için her iki ayağınıza da basın.

  • Lunges

    PureGym'in talimatına göre, akciğerler için, ayaklarınızı omuz genişliğinde birbirinden ayırarak, her iki elinizde bir dambıl tutarak başlayacaksınız.

  • Bir bacağınızı öne getirin ve dizlerinizi büküp bir hamle için alçalırken o ayağı yere koyun.

  • Bunu yaparken sırtınızı düz tutun ve dizinizin ayak parmaklarınızın önüne geçmediğinden emin olun. Geri gelmek için ön topuğunuza bastırın.

  • Pull-ups

    Bu bileşik egzersiz, barın altında dururken başlar. Sweat App, avuç içleriniz öne bakacak şekilde bara tutunun ve ellerinizi omuz genişliğinin hemen dışına yerleştirin. Kollarınız tamamen uzatılacak ve bara asılacak şekilde her iki ayağınızı da yerden kaldırın.

  • Çeneniz onu geçene kadar vücudunuzun üst kısmını barfiks çubuğuna doğru kaldırırken her iki dirseğinizi de bükün. Zirveye ulaştığınızda, başlangıç ​​pozisyonuna geri dönmek için kontrolü kullanın.

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    Squat

    PureGym, vücut ağırlığıyla squat'ın, zorluğu ağırlıklı squat'a yükseltmeden önce sağlam bir başlangıç ​​noktası olduğunu açıklıyor.

     

  • Vücut ağırlığıyla squat yapmak için ayaklarınızı kalça genişliğinde veya omuz genişliğinde olacak şekilde dikin ve kollarınızı önünüzde uzatın veya yanlarınızda tutun.

  • Ayak parmaklarınız biraz işaret etmelidir. Ardından, dizlerinizi bükün ve çömelmeyi başlatmak için kalçalarınızı geriye doğru bastırın.

  • Uyluklarınız yere paralel bir pozisyon oluşturana kadar alçaltmalısınız. Tekrar yukarı çıkmak için her iki ayağınıza da basın.

    Kaynak: beaumont.org

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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