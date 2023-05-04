Yoğurt

Detoks denince akla ilk gelen yoğurt, ödem atan besinler listesinde en başlarda yer alıyor. Yoğurdun içinde bulunan faydalı bakteri olan probiyotikler vücuttan ödemi atar. Özellikler sabah kahvaltılarında bir kase yağsız yoğurdun tercih edilmesi ödem atma sürecinde hızlıca etki eder.

Süt ürünleri

Süt, peynir, yoğurt ve kefir içerdikleri zengin kalsiyum sayesinde vücut sıvılarında mineral dengesini sağlayarak ödemin oluşmasını önlüyor. Her gün ortalama 2-3 porsiyon (2-3 su bardağı kadar) süt ürünü tüketmek hem sağlıklı beslenme hem de ödem tutumunu önleme adına çok önemli.