Yaban mersini
Bu mavi güzeller hakkında "Bir kez patlattın mı, duramazsın" yazılmalıydı. Bir oturuşta bir avuç (veya birkaç tane) yemek kolaydır, ama neyse ki yaban mersini lezzetli oldukları kadar sağlıklıdır.
Kayıtlı diyetisyen Christina Laboni, RD, yaban mersini antioksidanlarla dolu ve haftada en az iki kez çilek yemenin nöroprotektif etkileri olan bir diyet olan MIND Diyetinin önemli bir parçası olduğunu açıklıyor.
Her zaman normal yaban mersini atıştırmak yerine, yabani yaban mersini deneyin. Kapsayıcı bir bitki bazlı kayıtlı diyetisyen beslenme uzmanı olan MS, RDN'den Amy Gorin , anti-enflamatuar faydalarla dolu olduklarını ve geleneksel yaban mersininden iki kat daha fazla sağlığa yardımcı antioksidanlara sahip olduklarını açıklıyor .
Gorin, "Düzenli olarak yabani yaban mersini yemenin hafızayı geliştirmeye ve beyin yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olduğu gösterildi" diyor. Avrupa Beslenme Dergisi'nde yayınlanan küçük bir 2018 çalışması, üç ay boyunca günde bir bardak taze yaban mersini yiyen yaşlı yetişkinlerin zihinsel biliş testlerinde önemli gelişmeler kaydettiğini buldu.