Avokado

Avokado tatlı değildir ama kesinlikle yemeniz gereken bir meyvedir. Çoğu meyvenin doğal şekerleri yüksek olsa da avokado, yıldız besinleri olarak sağlıklı yağlar ve liflerle övünür.

"Bir avokadonun üçte biri 100 kalori, 9 gram sağlıklı yağ ve dört gram lif içerir." Sauceda, tüm bu liflerle avokadonun bağırsak sağlığı için yemek için harika bir meyve olduğunu açıklıyor.

Sağlıklı bir bağırsak yetmezmiş gibi, avokado kalbinizin de sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Sauceda, "Bu yeşil meyve aynı zamanda kalp sağlığınız için iyi olan sağlıklı yağlar ve potasyum içerir" diyor. Çalışmalar, diğer yağları avokado ile değiştirmenin LDL kolesterolü (kötü tür) düşürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur.