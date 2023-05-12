Patates
Büyük patates başına protein (pişmiş): 7.86 gram
Bazı insanlar patatesin yüksek karbonhidrat kalitesinden korkabilir , ancak bu nişastalı sebzeden uzak durmak protein, lif, kalsiyum, potasyum ve folat gibi besinleri kaçırmanıza neden olur. Bu besinlerin yanı sıra patates, kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye ve oksidatif stres hasarını azaltmaya yardımcı olduğu bilinen antioksidanlar olan lutein ve zeaksantin bitki pigmentlerini de içerir .
Tabii ki, patateslerinizi veya herhangi bir sebzeyi nasıl pişirdiğiniz, bu gıdaların sağlığa olan faydalarında büyük rol oynayacaktır. Bu nedenle, kızarmış patatesleri atlayın ve rahatlatıcı, yüksek proteinli bir sebze için güzel bir fırında patatesin tadını çıkarmaktan korkmayın.