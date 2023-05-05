İşte bilime göre fazla yumurta tüketmenin 5 tehlikeli yan etkisi…
Çok fazla kolesterol tüketebilirsiniz
Yumurtaların kolesterolü yükseltip yükseltmediği konusunda hala pek çok tartışma var. Uzmanlar onlarca yıldır yumurta sarısındaki kolesterolün kandaki yüksek kolesterole doğrudan katkıda bulunduğuna inanıyor olsa da, şimdi bir kişinin diyetindeki ve sağlık geçmişindeki diğer unsurların daha etkili olabileceği görülüyor. Aile öyküsü, kan kolesterol düzeylerinin önemli bir belirleyicisidir ve kanımızdaki kolesterolün çoğu, yiyeceklerle alınmaz, karaciğer tarafından yapılır.