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Hızlı kilo verip tüm yağlarından kurtulmak isteyenlere... Sadece 1 bardak yetiyor!

Güne doğru, sağlıklı içecekle başlamanın kilo verme çabalarınızı hızlandırabileceğini biliyor muydunuz? Hızlı kilo kaybı için uzmanlar en etkili sabah içeceklerinden biriyle güne başlamanın kilo vermede oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Zamanında yağ yakmak istiyorsanız, sağlıklı yeme ve içme alışkanlıklarını bir yaşam tarzına dönüştürmek çok önemlidir. Aşağıdaki içecekler, kilo vermeyi zahmetli ve zorlu bir süreçten daha az hale getirir; çabuk hazırlanır, sabahları içildiğinde vücut tarafından kolayca işlenir ve harika bir tada sahiptir!

Giriş: 10.05.2023 - 02:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ahududu zencefilli limonlu detoks suyu

    Bu gençleştirici yudum ile kendinize anında bir hidrasyon artışı verin. Nutrition Twins'in ahududu zencefilli limonlu su infüzyonu, sağlıksız isteklerinizi frenlemenize yardımcı olacak ve susuzluk hissini aç hissetmekle karıştırmanızı önleyecektir.

    Kiloları toplayan aşırı kalori tüketimini önleyeceksin ve bu potasyum dolu içecekle sıvı alırken, önceki gün tuzlu veya şekerli müsamahadan kaynaklanan sodyum ve şişkinlik ve şişkinliği önleyeceksin ve yapacaksın. Hızlı kilo kaybı için dokularda tuttuğunuz fazla suyu serbest bırakarak normal sıvı dengesini hızla geri yükleyin. Antioksidanla dolu zencefil, misket limonu, nane ve ahududu, kilo alımını teşvik ettiği gösterilen kronik enflamasyonla savaşmaya yardımcı olur. Ahudududaki fitokimyasal C3G, hem adiponektin (yağ metabolizmasını artıran) hem de leptin (iştahı bastıran) üretimini artırır.

  • Çemen suyu

    Çemen suyu, iştahınızı bastırarak ve tok hissetmenize yardımcı olarak kilo vermenize yardımcı olabilir. Örneğin, bir araştırma kahvaltıda çemen otu lifi yemenin tokluğu artırdığını ve öğle yemeği zamanı geldiğinde kalori alımını azalttığını ortaya koydu.

    The Nutrition Twins, "Çemen otu suyu yapmak istiyorsanız, bir ila iki yemek kaşığı çemen tohumunu gece boyunca suya batırmayı deneyin" diyor. "Genellikle sabahları aç karnına yudumlanır. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ve hamileyseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, en iyisi bundan kaçınmaktır."

  • Kahve

    Pembe gömlekli olgun bir kadın elinde pembe bir fincan kahve tutuyor, kahve içmenin kilo vermene nasıl yardımcı olabileceği kavramı.

    Kahvenizi sade (veya minimum bitki bazlı veya yağsız sütle) aldığınız sürece, kalori toplamazsınız ve bu sevilen sabah içeceği daha hızlı kilo vermenize yardımcı olabilir. Nutrition Twins, "Araştırmalar, kafeinli kahvenin kalori alımını azaltabileceğini ve metabolizmayı hızlandırabileceğini buldu. Bir çalışma, kafeinli kahve içen kişilerin, daha az kafein içen veya hiç kafein içmeyenlere göre önemli ölçüde daha az kalori tükettiğini gösterdi." diye açıklıyor.

    Ek olarak, kafein metabolizmanızı hızlandırır ve bağırsaklarınızı hareket ettirir, bu da terazinin lehinize hareket etmesine yardımcı olabilir.

  • Salatalık ve nane suyu

    Serinletici bir bardak salatalık nane suyu rahatlatıcı bir spa deneyimini anımsatmakla kalmaz, aynı zamanda kilo vermenize ve su içmenize yardımcı olabilir. Young, "Suyu nane ve salatalıkla demlemek, ikisi kilo kaybını desteklemek ve sindirimi iyileştirmek olmak üzere bir dizi sağlıklı faydaya sahiptir" diye açıklıyor.

  • Buzlu matcha yeşil çay latte

    Hazır yeşil çaydan açılmışken biraz da matchadan bahsedelim. The Nutrition Twins, Tammy Lakatos Shames "Matcha çayının yağ yakımını desteklediği gösterilmiş olsa da, bu buzlu matcha yeşil çay latte, aynı zamanda ultra tatmin edici bir kilo verme gizli silahı olarak ikiye katlandığından bel çevreniz için ek bir avantaja sahip olabilir." diyor.

    Sabahları bu lezzetli çay içeceği ile başlamak size antioksidanlar sağlayacak ve sizi saatlerce tok tutacak, böylece atıştırma isteği duymayacaksınız. Üstelik sadece 20 kalori! Ve faydaları burada bitmiyor. Beslenme İkizleri, "Matcha yeşil çayının egzersize bağlı yağ yakımını arttırdığı gösterildi, bu nedenle vücudunuzu daha fazla hareket ettirmeniz ve içmeniz için size ilham veriyorsa, yağ yakma potansiyeli oldukça etkili olabilir." diyor.

  • Limonlu ılık su

    Limonlu ılık su kadar basit bir şey mükemmel bir detoks içeceğidir. Young, "Limonun antioksidan içeriği ve pektin lifleri nedeniyle pek çok faydası vardır. Limondaki pektin lifleri, meyve ve sebzelerde en yaygın olarak bulunan çözünür liflerdir. Bu içeceğin kilo kaybı için harika olmasının nedeni, nemlendirici, kalorisiz ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir."

  • Yeşil çay

    RDN'de beslenme uzmanı olan Nihayet Full, Nihayet Slim'in yazarı Ph.D. Lisa Young yeşilçayın kilo verdiği konusunda şu açıklamayı yapıyor; Araştırmalar, yeşil çayın metabolizmanızı hızlandırabildiğini gösteriyor ki bu kilo vermek istiyorsanız çok önemli.

    Ayrıca yeşil çay, yağ yakmada etkili olduğu kanıtlanmış antioksidanlar olan kateşinler içerir. Young, "Araştırmalar, esasen konsantre kateşinler olan yeşil çay ekstraktının ağırlığı azalttığını ve vücut yağ yüzdesini azalttığını gösteriyor" diye ekliyor.

  • Zencefil çayı

    Çay tiryakisi iseniz, zencefil çayı yudumlayabileceğiniz hızlı kilo kaybı için en iyi sabah içeceklerinden biridir. Young'a göre, bu sıcak, rahatlatıcı içecek mide rahatsızlığını gidermeye yardımcı olabilir ve hiç kalori içermez! Artı, beliniz size teşekkür edecek. "Zencefil çayının etkileri ve vücut için neler yapabileceği üzerine yapılan bir araştırma, zencefil alımının vücut ağırlığını ve bel-kalça oranını azaltabileceğini buldu" diye ekliyor.

  • Zerdeçallı altın süt

    The Nutrition Twins, "Sabah tatlı içecekleri kalori bombası olmaları ve kilo almalarıyla ünlüyken, bu yatıştırıcı, hafif tatlı, tatmin edici altın sütü yudumlamak sadece 40 kaloriyle aşermeyi önlemeye yardımcı olabilir," diyor. Ayrıca, hazırlanması sadece beş dakika sürer ve yoğun bir sabaha kusursuz bir katkı sağlar.

    Bu lezzetli chai benzeri yudum, zerdeçal, tarçın ve zencefil içerir ve enflamasyonla savaşmaya yardımcı olan çok güçlü üç baharat (bu, kilo verme çabalarınızı raydan çıkarabilecek bir şeydir). Ayrıca tarçın, kan şekerini düzenleyerek şeker isteğinizi frenlemenize yardımcı olur. The Nutrition Twins, "Ayrıca, sakin ruh hali ve sabit kan şekeri sizi sağlıklı bir güne hazırlıyor ve aşırı yemeyi önlemek için dengede olmaktan daha önemli hiçbir şey yok" diyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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