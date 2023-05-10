Hızlı kilo verip tüm yağlarından kurtulmak isteyenlere... Sadece 1 bardak yetiyor!

Zerdeçallı altın süt
The Nutrition Twins, "Sabah tatlı içecekleri kalori bombası olmaları ve kilo almalarıyla ünlüyken, bu yatıştırıcı, hafif tatlı, tatmin edici altın sütü yudumlamak sadece 40 kaloriyle aşermeyi önlemeye yardımcı olabilir," diyor. Ayrıca, hazırlanması sadece beş dakika sürer ve yoğun bir sabaha kusursuz bir katkı sağlar.
Bu lezzetli chai benzeri yudum, zerdeçal, tarçın ve zencefil içerir ve enflamasyonla savaşmaya yardımcı olan çok güçlü üç baharat (bu, kilo verme çabalarınızı raydan çıkarabilecek bir şeydir). Ayrıca tarçın, kan şekerini düzenleyerek şeker isteğinizi frenlemenize yardımcı olur. The Nutrition Twins, "Ayrıca, sakin ruh hali ve sabit kan şekeri sizi sağlıklı bir güne hazırlıyor ve aşırı yemeyi önlemek için dengede olmaktan daha önemli hiçbir şey yok" diyor.