Eksikliği birçok sorunu beraberinde getiren potasyum, vücudun ihtiyaç duyduğu bir mineral ve elektrolittir. Her ne kadar çoğu kişinin potasyum deyince aklına muz gelse de aslında potasyum yönünden zengin olan besinler de mevcuttur. Vücudun tüm fonksiyonları için yüksek öneme sahip olan potasyum sinirler, kaslar ve kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasına besin değerlerinin ve atıkların hücreler arasında taşınmasına yardımcı olur.