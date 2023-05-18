Mercimek, fasulye, patates, muz, balkabağı, ıspanak, brokoli, avokado, pancar yaprağı, portakal, domates, kavun, badem ve soya sütü, süt ve süt ürünleri, badem, kaju, somon ve tavuk gibi besinleri günlük öğünlerinizde tüketmeye çalışın. Kuru üzüm ve kuru kayısı gibi besinleri de sağlıklı potasyum kaynağı olarak ara öğünlerinizde tüketin.
Günlük besinlerden en az 400-800 mg kadar potasyum almanız gerekir. 12 aya kadar olan bebeklerin potasyum ihtiyacı anne sütü ve ek gıdalardan karşılanabilir. Potasyum takviyesi sadece doktor kontrolünde alınmalıdır.