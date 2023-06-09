KONUŞURKEN EŞİNİZİN ELLERİNİ NEREYE KOYDUĞUNA DİKKAT EDİN
Ne kadar aşık olursanız olun, siz ve eşiniz her zaman el ele olamazsınız. Partnerinizin konuşurken ellerini nereye koyduğu, ilişki hakkında nasıl hissettikleri konusunda size fikir verebilir. Büyük, tutkulu (yine de güvenli ve saygılı) el hareketleri önemi gösterir. Jess Ponce III'ün icat ettiği bir terim olan "kalp tutuşu", eşinizin ellerini göğsüne bastırıp neredeyse kelimenin tam anlamıyla "kalbini sizinle paylaşması" anlamına gelir. Aksine, ellerini ceplerine veya arkalarına koymak, eşinizin konuyu dinlemediğini veya umursamadığını ima edebilir.