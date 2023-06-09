ENDİŞELERİNİZİ YALNIZCA PARTNERİNİZİN VÜCUT DİLİNE DAYANDIRMAMAYA ÇALIŞIN

Partnerinizin vücut diline, çevredeki durumun bağlamını dikkate almayı unutacak kadar aşırı odaklanmamak önemlidir. Tüm çiftlerin kavgası ve eşinizin kavga dili, kollarını kavuşturmayı veya odanın içinde volta atmayı içerebilir. Grup ortamlarında daha içe dönük olabilirler veya işte geçen bir günün ardından bitkin olabilirler ve söyleyecek pek bir şeyleri olmaz. Partneriniz sizi, kötü günleriyle ilgili duygularını dışa vurmak ve üzerinize boşaltmak için güvenli bir alan olarak görebilir, bu, ilişkide hayal kırıklığı olarak yanlış yorumlanabilir. Jess Ponce III bize beden dilini analiz etmenin "diğer insanların sizinle nasıl iletişim kurduğunu ve sizin onlarla nasıl iletişim kurduğunuzu incelemeye başlamak için harika bir yol" olduğunu hatırlatıyor. Ancak bunlar her durum için değişmez değildir.