BİRKAÇ DAKİKA DIŞARI ÇIKIN
Boston, Massachusetts'teki Women's Health Associates'te dahiliye doktoru olan Dr. Monique Tello, bazen hızlı bir yürüyüş yapmak veya temiz hava almak için dışarı çıkmanın stresi hızla azaltmak için harika bir seçenek olduğunu söylüyor.
Tello, TODAY'e "Birisi çok stresli hissediyorsa ve çevresini değiştirme, temiz hava alma, doğayı - suyu, ağaçları - görme şansı varsa, yapmalılar" diyor.
"Egzersiz yap, tempolu yürüyüş yap."
Bu strateji, kendini huzursuz hisseden veya konsantre olamayan insanlar için harika ve etkinliğini destekleyen çalışmalar var, diye ekliyor.