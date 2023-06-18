YÜKSEK TANSİYONU GÖZDEN KAÇIRMAK NEDEN BU KADAR KOLAY?

Massachusetts'te Genel Hastanesi ve Kitle Genel Sağlık Kararları Bilimleri Merkezi'nin tıbbi direktörü genel dahiliyeci olan Dr. Leigh Simmons, "Hipertansiyon genellikle sessiz katil olarak adlandırılır çünkü uzun süre yüksek tansiyonunuz olabilir ve yüksek tansiyon vücudunuza zarar verse bile hiçbir semptomunuz olmayabilir" diyor.

Simmons, "Hipertansiyon, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı, inme, görme kaybı, böbrek hastalığı ve anevrizmal hastalık dahil olmak üzere kalp hastalığına neden olabilir" diye ekliyor.

Peki tansiyonunuzun yüksek olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte bilmeniz gerekenler…