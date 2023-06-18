YÜKSEK TANSİYONA SAHİP OLDUĞUNUZU NASIL BİLİRSİNİZ?
Mayo Clinic, kan basıncınızı 18 yaşından itibaren en az iki yılda bir ve sigara, hareketsizlik, sağlıksız beslenme, obezite veya diğer durumlar gibi risk faktörleriniz varsa daha sık kontrol etmenizi önerir.
Klinik, 40 yaş ve üstü kişilerin kan basıncını en az yılda bir kez kontrol etmesi gerektiğini de ekliyor. Hipertansiyonunuz varsa, doktorunuz daha sık kontroller önerebilir.
Mayo Clinic, "3 yaşındaki ve daha büyük çocukların kan basıncı, yıllık kontrollerinin bir parçası olarak ölçülebilir" diyor.
Sağlık fuarlarında veya toplum kliniklerinde, bazı eczanelerde veya halka açık tansiyon cihazları bulunan diğer yerlerde ücretsiz tansiyon taraması yaptırabilirsiniz. Doktoruna ya da eczacına danış.