Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

Protein kaynakları uzun süre tok tutar
Diyet listesi oluştururken proteinleri kesinlikle eklemeyi unutmayın. Öğünlerinizde mutlaka et, tavuk, balık, yoğurt gibi protein kaynaklarına yer açın. Çünkü proteinler hem uzun süre tokluk sağlar hem de termik etkileri sayesinde vücutta sindirilirken vücuda ekstra kalori yaktırır. Ara öğünlerde süt, yoğurt tercih etmeniz veya meyvenizin yanına süt, yoğurt eklemeniz de tok tutucu etkiye sahip olduğundan yağ yakımına destek olur. Yetişkin bir kişinin günde 200 ml’lik 2 su bardağı kadar süt veya yoğurt tüketmesi yeterlidir. Şok diyet uygulamadan haftada 1 kilo vermek için pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur, tam buğday ekmeği tercih ederek de tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.