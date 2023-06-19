Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

Diyet sırasında 3 öğün yemek yiyin

Belki de en çok yapılan hataların başında daha az yemiş olmak için öğün atlamak geliyor. Öğün atladığınızda iştahınızı kontrol edemezsiniz ve kendinizi sürekli buzdolabının önünde bulursunuz. Onun yerine vakitli bir şekilde öğünlerinizi tüketmek çok daha akıllıca olacaktır. Aç kalarak ya da metabolizmanızın gereksiniminden daha az bir kalori tüketerek kilo vermeye çalışırsanız yağ yerine kas da kaybedersiniz. Çünkü metabolizma kıtlık halinde sadece yağları değil, kasları da enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar. Bu nedenle herkesin mutlaka 3 ana öğün yapması, gereksinime göre de 1 ila 3 arasında ara öğün eklemesi gerekir.