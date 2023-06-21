Dr. Gladys McGarey, 102 yaşında olmasına rağmen hala danışman doktor olarak çalışıyor, her gün egzersiz yapıyor ve çoğunlukla Scottsdale, Arizona'daki evinde bağımsız yaşıyor.

Bir hekim ve holistik tıp öncüsü olarak McGarey, pek çok neşe ve aynı zamanda yol boyunca pek çok aksilik sağlayan uzun bir yaşamın ardından paylaşacak pek çok bilgeliğe sahiptir.

Halen dinamik olmasına rağmen hayattaki üzüntülerin en büyükleriyle karşı karşıya kalmış. O bir kanser hastası, bir kızının ölümüne katlandı ve neredeyse 70 yaşındayken boşandı.

Bu ayrılık, 46 yıllık kocası ve klinik partnerinin onu başka bir kadınla birlikte olmak için terk etmesinden sonra oldu. Bu durumu ise hayatımın en zor dönemlerinden biri, diye yazıyor yeni kitabında. Yaşadıklarını ve öğütlerini "İyi Yaşanmış Hayat: 102 Yıllık Bir Doktorun Her Yaşta Sağlık ve Mutluluğun Altı Sırrı." adlı kitapta bir araya getiriyor.