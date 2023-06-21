Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Tam 102 yaşında! Halen çalışan doktor uzun ve mutlu ömrün sırrını açıkladı

Sevginin en güçlü ilaç olduğunu düşünen Dr. Gladys McGarey 1920'de doğdu. American Holistic Medical Association'ın kurucu ortağı olan McGarey, 99 yaşın altındaki herkesi genç olarak tanımlıyor.

Giriş: 21.06.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dr. Gladys McGarey, 102 yaşında olmasına rağmen hala danışman doktor olarak çalışıyor, her gün egzersiz yapıyor ve çoğunlukla Scottsdale, Arizona'daki evinde bağımsız yaşıyor.

    Bir hekim ve holistik tıp öncüsü olarak McGarey, pek çok neşe ve aynı zamanda yol boyunca pek çok aksilik sağlayan uzun bir yaşamın ardından paylaşacak pek çok bilgeliğe sahiptir.

    Halen dinamik olmasına rağmen hayattaki üzüntülerin en büyükleriyle karşı karşıya kalmış. O bir kanser hastası, bir kızının ölümüne katlandı ve neredeyse 70 yaşındayken boşandı.

    Bu ayrılık, 46 yıllık kocası ve klinik partnerinin onu başka bir kadınla birlikte olmak için terk etmesinden sonra oldu. Bu durumu ise hayatımın en zor dönemlerinden biri, diye yazıyor yeni kitabında. Yaşadıklarını ve öğütlerini "İyi Yaşanmış Hayat: 102 Yıllık Bir Doktorun Her Yaşta Sağlık ve Mutluluğun Altı Sırrı." adlı kitapta bir araya getiriyor.

  • İNSANLAR BU TÜR AKSİLİKLERİN ÜSTESİNDEN NASIL GELEBİLİR?

    McGarey, TODAY'a “Sadece onlara takılıp kalmıyorsun. Bu bir seçim meselesi: Neyi seçeceğim? Acı ve ıstırap içinde sıkışıp kalmamayı seçtim. Acıttı ve hoşuma gitmedi.”diyor.

    “Bunun için daha fazla zaman harcamanın enerjime değmediği bir nokta geliyor. Yaratıcı bir şey yapacak ve kendimi bundan kurtaracak ve ileriye dönük çalışacak enerjim var."

    Felsefe, McGarey'nin yaşam için ana ipuçlarından biridir…

  • HER ŞEY SENİN ÖĞRETMENİN

    Acılı boşanmasının ardından McGarey, kızıyla birlikte hayatının amacını oluşturan yeni bir holistik tıp uygulamasına başlamakta şifa ve neşe buldu.

    Bir doktor ve kadın olarak kendi sesini bulmasına yardımcı olan deneyimi "kocaman bir öğretmen" olarak nitelendirdi.

    McGarey, “O noktaya kadar, söylediğim şeylerde (onun) desteğine güvenmiştim. Ondan sonra, söylediklerimin güçlü ve önemli olduğuna inanmam gerekti,” diye belirtiyor.

    “Kendi sesimi gerçekten bulduğumda ona bir mektup yazdım ve bana özgürlüğümü verdiği için teşekkür ettim. Çünkü o zamana kadar sesimin yeterince güçlü olduğunu hissetmiyordum.”

    Doktor ayrıca rüyalarına da dikkat ediyor ve onları bilinçaltının anahtarı olduğuna dikkat çekerek seçimlerine rehberlik etmek için kullanıyor. McGarey, yatmadan önce bir rüya istemeye karar vermekte zorlanan insanlara ve ardından bilinçaltından gelen mesajları ve ipuçlarını aramak için uyandıktan sonra onu yazmalarını tavsiye ediyor.

  • TÜM HAYATIN HAREKET ETMESİ GEREKİYOR

    Bunu zihinsel, ruhsal ve fiziksel düzeyde kastediyor.

    Hepimiz, McGarey'nin "meyve suyu" dediği şeye - yaşam enerjisi, doyum ve neşe sahibiz ve bu olmak istediğiniz yere ve nasıl hissetmek istediğinize yönlendirilmelidir, diyor.

    Bu enerjinin hareket etmesi gerekir, ancak McGarey'nin boşanırken kendini sıkışmış hissettiği gibi, insanların ara sıra takılıp kalması doğaldır. Bu olduğunda, hayatın olması gerektiği veya olabileceği şekilde akmadığını belirtiyor.

    McGarey, "Kolunda bir kesik olması ve yara izini koparmak gibi bir şey. Kabuğu kazdığınız sürece canınız yanıyor,” diyor.

    “Enerjinizi sizi mutsuz eden, rahatsız eden veya olmak istemediğiniz bir yerde tutan bir şeye harcıyorsanız, dışarıda ne olduğunu aramaya başlayın… dünya etrafınızda ve harikalarla dolu, inanılmaz şeyler."

    Sıkıştığınızın farkına varın ve çıkış yolunu arayın. Onu bulacaksınız, ancak yalnızca aramaya başladığınızda, diyor. Işığı, sevgiyi ve umudu arayın.

    Fiziksel düzeyde de takılıp kalmamak önemlidir, bu nedenle McGarey her gün yürür. Yürüteç yardımıyla başardığı günlük 3.800 adım hedefine kadar çalıştı.

  • SİZİN İÇİN NEYİN İŞE YARADIĞINI BULUN

    McGarey, diyet ve egzersizin sağlık ve uzun ömür için önemli olduğuna inanıyor, ancak yemek yemenin veya aktif kalmanın herhangi bir yolunu önermiyor. Büyük-büyük-büyükanne, çikolatalı kek ve ara sıra hamburger de dahil olmak üzere ne yemek isterse onu yediğini söylüyor.

  • ALKOL VE SİGARA İÇMEZ

    “Alkole karşı değilim ve bazı insanlar için şarabın hoş bir şey olduğunu düşünüyorum. Senin için işe yarayan şey bu!" diyor.

    "Bireysel olarak kendi bireysel hayatını yaşamalı, böylece sizin için neyin işe yaradığını bulduğunuzda, onu kutsayın, kullanın ve onunla çalışın."

  • *2006 yılında McGarey, bölgede daha güvenli doğum uygulamalarını öğretmek için Afganistan'a gitti.

    BİR NEDENDEN DOLAYI BURADASIN

    McGarey, "Burada her birimizin bir amacı olduğuna gerçekten inanıyorum. Bunu kendi içimizde bulmak bizim ayrıcalığımız ve sorumluluğumuz." diyor.

    Her birimiz özeliz, sevebilen ve sevilebilen biriyiz, sevginin tüm hayatının ana teması olduğuna dikkat çekiyor. Aşkı en güçlü ilaç olarak görüyor.

  • *McGarey burada 20'li yaşlarında resmedilmiştir.

    VÜCUDUNUZ YAŞLANDIKÇA DAHA İYİ OLABİLİRSİNİZ

    Bu mantığa aykırı görünebilir, ancak McGarey kitabında, geçen her yılın sizi amacınıza daha çok bağladığına inanıyor, diye yazıyor.

    102 yaşında, insanların "sağlık pratiği yapmak için bir araya gelebilecekleri" bir yaşayan tıp köyü yaratmak için 10 yıllık bir planı var.

    "Harika bir hayatım var ve onu seviyorum çünkü etrafım sevgiyle çevrili, sadece akrabalarım değil, yardım ettiğim ve bana yardım eden insanlar da var" diyor.

    “Kendimi sağlıklı hissediyorum. Varlığımın gençken sahip olmadığım yönlerinde kendimi daha güçlü hissediyorum. Ben buna sağlıklı yaşlanmak diyorum. Sizi neyin mutlu ettiğini ve diğer insanları neyin mutlu ettiğini bulun ve bunun için gidin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.