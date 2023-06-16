Herkesin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

SOSYAL MEDYA ARKADAŞLARI SAYILIR MI?
Sosyal medya iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bir yandan, benzer ilgi alanlarına sahip insanları veya marjinal grupları bir araya getirerek onları daha az yalnız hissettirme gücüne sahiptir. Ferguson, "Burada, sosyal medya, dünyanın dört bir yanındaki benzer düşünen insanları birbirine bağlamaya yardımcı olan güçlü bir araçtır. Ancak araştırma, nesillerimizin anlamlı sosyal bağlantılardan giderek daha fazla koptuğunu da gösteriyor, bu nedenle şimdiki zamana odaklanmamız ve fiziksel bağlantılar kurmaya da dikkat etmemiz önemlidir." dedi.