Herkesin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

YAKIN ARKADAŞLAR RUH SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yakın arkadaşlar, uzun yıllardır tanıdığınız, iniş ve çıkışlarınızda yanınızda olan insanlardır. İletişimde olmadığınız dönemler olsa da dilediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz her an arayabilirsiniz. Virginia'da yaşayan bir klinik psikolog olan Dr. Anjali Ferguson'a göre, yakın arkadaşlıklar ruh sağlığı için çok önemlidir. Bu ilişkilerde yargılar ve sosyal çekicilik daha az önemlidir ve bir birey onların en özgün hali olabilir. Bu ilişkiler, doğrulama ve güvenlik yoluyla büyümemize yardımcı olurken aynı anda bize meydan okuyor ve bizi destekliyor." diye açıkladı.