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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Hepsiburada 2024 alışveriş eğilimleri açıkladı - Teknoloji Haberleri

        2024 alışveriş eğilimleri açıklandı

        Hepsiburada, Türkiye'nin dört bir yanından verilen milyonlarca siparişi analiz ederek 2024 yılına damgasını vuran alışveriş eğilimlerini paylaştı. Bu yıl özellikle teknoloji, küçük ev aletleri ve moda kategorileri tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kategoriler oldu. Akıllı telefonlar, taşınabilir bilgisayarlar ve oyun konsolları satışlarda öne çıkarken, mutfaklarda airfryer ve kahve makineleri, temizlikte ise robot süpürgeler büyük talep gördü. 2024 yılında Hepsiburada'da en çok "iPhone 13" ve "Stanley Termos" aratıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:49
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        2024 alışveriş eğilimleri açıklandı
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        2024 yılında platformundaki milyonlarca siparişten yola çıkarak Türkiye'deki tüketim ve alışveriş alışkanlıklarını ve tercihlerini ortaya koyan önemli veriler açıklandı.

        Akıllı teknolojilerden giyime, mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma kadar birçok kategoriden milyonlarca ürünün incelenmesi ile ortaya ilgi çekici sonuçlar çıktı.

        KÜÇÜK EV ALETLERİ ÖNE ÇIKTI

        Ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, bu yılın en çok tercih edilen kategorileri arasında yer aldı. Özellikle temizlikte, kullanıcıların sıkça dile getirdiği "dikey mi, robot süpürge mi?" sorusunun yanıtı, satış performanslarına göre robot süpürgelerden yana oldu. Mutfaklarda kahve makineleri ve fritözler pratik çözümler sunarken, buharlı ütüler ve hava temizleme cihazları ev konforunu artıran önemli ürünler olarak öne çıktı.

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        ZİRVEDE TEKNOLOJİ YER ALDI

        2024 yılında teknoloji, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etti. Özellikle akıllı telefonlar, oyun konsolları ve taşınabilir bilgisayarlar yılın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı. Akıllı saatler ve bluetooth kulaklıklar ise kullanıcıların popüler tercihleri arasında kalmayı sürdürdü.

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        Türkiye’nin moda tercihlerinde bu yıl rahatlık ön plandaydı. Spor ayakkabılar, saatler ve güneş gözlükleri aksesuar seçimlerinde öne çıkarken, tişört, kazak ve pantolon gibi temel giyim ürünleri yoğun talep gördü. Kişisel bakımda ise serumlar, güneş koruyucular ve saç bakım ürünleri dikkat çekti. Elektrikli diş fırçaları ve IPL cihazları, kullanıcıların bakım rutinlerinin önemli parçalarından biri haline geldi.

        E-ticaretin merkezi olan İstanbul, Ankara ve İzmir dışında, sırasıyla Bursa, Kocaeli ve Antalya en çok alışveriş yapan iller olarak öne çıktı. Hepsiburada’nın pazaryeri modelinde ise İstanbul, Ankara ve İzmir dışında en yüksek ciro yapan iller Çorum, Bursa ve Kayseri oldu.

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        ALIŞVERİŞ AKŞAM SAATLERİNDE YAPILDI

        Tüketiciler, alışverişlerini belirli günlere ve saatlere yoğunlaştırdı. Kasım ayı, yılın en hareketli dönemi olurken, 11 Kasım'da en yüksek günlük trafik, sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı. En fazla siparişin verildiği saat dilimi ise akşam 19.00 - 20.00 saatleri arasında kaydedildi. Özellikle Pazartesi ve Salı günlerinde alışveriş yoğunluğu dikkat çekti.

        EN ÇOK ARANAN ÜRÜNLER VE MARKALAR

        Hepsiburada'da 2024 yılında platforma gelen kullanıcılar tarafından en çok aratılan kelimeler arasında teknoloji ve günlük kullanım ürünleri öne çıkıyor.

        En çok aranan ilk 5 kelime arasında iPhone 13, listenin başında yer alıyor. Listenin ikinci sırasında outdoor dünyasında popüler olan Stanley termos, üçüncü sırada yenilikçi teknolojisiyle iPhone 15, dördüncü sırada ise hem eğlenceli hem de yaratıcı ürünleriyle kullanıcıların sıklıkla aradığı bir marka olan LEGO yer alıyor. Listenin beşinci sırasında ise Apple Watch öne çıkıyor.

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