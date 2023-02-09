Hatay depreminde son durum: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!

Hatay depremi son dakika gelişmeleri kamuoyu ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeli iki yıkıcı deprem Hatay başta olmak üzere 10 ilde hasara neden oldu. Şimdiye kadar en fazla can kaybının yaşandığı Hatay'da ölü ve yaralı sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve AFAD tarafından açıklanıyor. Vatandaşlar şimdiye kadar teyit edilmiş 2749 binanın yıkıldığı Hatay'da kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Hatay'da ölü ve yaralı sayısında son durum...