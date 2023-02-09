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HATAY DEPREM SON DURUM | Hatay'da ölü ve yaralı sayısı açıklandı mı, kaç bina yıkıldı? Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Hatay depreminde son durum: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!

Hatay'da ölü ve yaralı sayısı, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 yıkıcı depremin ardından artıyor. 10 ilde büyük hasara neden olan depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'da ölü ve yaralı sayısı açıklanıyor. İşte, Hatay depreminde son durum ile ölü ve yaralı sayılarına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Giriş: 09.02.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hatay depremi son dakika gelişmeleri kamuoyu ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeli iki yıkıcı deprem Hatay başta olmak üzere 10 ilde hasara neden oldu. Şimdiye kadar en fazla can kaybının yaşandığı Hatay'da ölü ve yaralı sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve  AFAD tarafından açıklanıyor. Vatandaşlar şimdiye kadar teyit edilmiş 2749 binanın yıkıldığı Hatay'da kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Hatay'da ölü ve yaralı sayısında son durum...

  • DEPREMDE SON DURUM: CAN KAYBI ARTIYOR!

    AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde 12 bin 873'e yükseldi. Deprem de 62 bin 937 kişi yaralandı.

  • HATAY'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

    İl bazında açıklanan ilk verilere göre Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.

  • İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

  • TÜRKİYE PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLERLE SARSILDI!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • DEPREM PEK ÇOK İLDE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI!

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

  • 10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.

  • 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

  • 10 İLİ VURAN DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremdebyaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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