Hangisi kaç saniyede kırılabiliyor?

Parolalar, siber güvenlikteki en temel korunma önlemlerinin başında geliyor. Ancak bilgisayar, tablet ve telefon kullanıcılarının bu konudaki karnesi ne yazık ki iyileşme göstermiyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de de yine en çok kullanılan parola “123456” sayı dizini oldu.
En sık kullanılan parolalarla ilgili yıllık özetlere bakıldığında çoğunlukla güvenliğin değil, kolaylığın ön planda tutulduğu hemen dikkat çekiyor. Ancak bu durum dijital hesapların ve verilerin çalınma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmasını beraberinde getiriyor.
BİRİNCİ DEĞİŞMEDİ
Parola yönetim hizmetleri sunan Nordpass’ın global düzeyde gerçekleştirdiği araştırması da bu durumu doğruluyor. Nordpass, 2020 yılında internette en yaygın olarak kullanılan 200 parolayı açıkladı. Görülen o ki, kolay tahmin edilebilir çeşitli sayı kombinasyonları her zamanki gibi yine popüler.
En kötü on paroladan yedisi çeşitli sayı kombinasyonlarından oluşuyor. “123456” birinci sırada, “123456789” ise ikinci sırada yer alıyor. “12345678” ise beşinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada “picture1” ve dördüncü sırada da “password” kelimeleri geliyor.
BİR SANİYEDEN KISA KISA SÜREDE KIRILABİLİR
Basit parolaların oluşturduğu risk ise endişe verici: En yaygın beş parola 4,5 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor ve bu da 38 milyondan fazla veri ihlalini açıklıyor. Ayrıca “picture1” dışındaki tüm bu parolalar bir saniyeden kısa bir sürede kırılabilir.
İŞTE YILIN EN KÖTÜ 25 PAROLASI VE NE KADAR SÜREDE KIRILBİLDİKLERİ
1- 123456 - Bir saniyeden az
2- 123456789 - Bir saniyeden az
3- picture1 - 3 saat
4- password - Bir saniyeden az
5- 12345678 - Bir saniyeden az
6- 111111 - Bir saniyeden az
7- 123123 - Bir saniyeden az
8- 12345 - Bir saniyeden az
9- 1234567890 - Bir saniyeden az
10- senha (Portekizce’de parola anlamına geliyor) - 10 saniye
11- 1234567 - Bir saniyeden az
12- qwerty - Bir saniyeden az
13- abc123 - Bir saniyeden az
14- Million2 - 3 saat
15- 000000 - Bir saniyeden az
16- 1234 - Bir saniyeden az
17- iloveyou - Bir saniyeden az
18- aaron431 - 3 saat
19- password1 - Bir saniyeden az
20- qqww1122 - 52 dakika
21- 123- Bir saniyeden az
22- omgpop - 2 dakika
23- 123321 - Bir saniyeden az
24- 654321 - Bir saniyeden az
25- qwertyuiop - Bir saniyeden az
LİSTEDE SİZİN DE PAROLANIZ VARSA…
Siber güvenlik kuruluşu Eset, “Listede yer alanlardan biri de sizin parolanız ise, hesaplarınızı güvende tutmak için derhal değiştirmelisiniz” uyarısı yaptı. Eset’e göre ayrı ayrı tüm online hesaplarınız için benzeri olmayan bir metin dizisi belirleyin; doğru oluşturursanız parolanızı kırmak oldukça zor hale gelir. Bunu yaparken geçmişte kullandığınız parolaları tekrar kullanmaktan kaçının.
Parola sorunu için tek bir şifreyle tüm hesaplara güvenle ulaşmayı sağlayan parola yöneticisi yazılımı da kullanılabilecğeini belirten Eset uzmanları, “Mümkün olan tüm hizmetlerde çok faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmelisiniz. Bu şekilde, kullanıcı bilgileri yanlış kişiler tarafından ele geçirilse bile, hesaba giriş yapmaları imkanlı olmayacaktır” diyor.
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