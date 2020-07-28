Hangi aracın fiyatı ne kadar arttı

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv sektöründe canlılık yaratan faiz kampanyasında, önceki gün flaş bir gelişme yaşanmış ve bazı otomobil markaları kampanyanın dışına atılmıştı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, Türkiye'de üretim yapan markalardan Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota'nın araçlarındaki "fiyat artışları" nedeniyle kredi paketi kapsamından çıkarıldığı bildirilmişti.

Gelişmeler üzerine, söz konusu markaların sattığı araçlardaki fiyat değişimlerini mercek altına aldık.

1 AYLIK DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKİYOR

Cardata'nın verilerine göre, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, Mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL ve Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL seviyesinde. Rakamlar, Ocak'tan Temmuz'a bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.

(Fiat Egea)

Egea model ailesi içinde en yüksek fiyat artışı söz konusu versiyonda gerçekleşirken, diğer motor ve donanım seçeneklerinde yüzde 10 seviyesinde fiyat artışlarını yaşanmış durumda.

Türkiye'de üretilen ve faiz kampanyasından çıkarın bir diğer model olan Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı. Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL seviyesine çıktı.

Honda Civic Sedan'da fiyat artışlarını görüldüğü modeller arasında yer alıyor. Civic Sedan'ın 1.5 VTEC Turbo Executive Plus benzin otomatik 182 beygirlik versiyonu, yıl başından bu beri fiyatını yaklaşık yüzde 20 artırdı. Bu aracın faiz kampanyasının başladığı Haziran ayındaki fiyatının 212 bin 600 TL'den Temmuz'da 231 bin 400 TL'ye çıkması ise dikkat çekiyor.

(Honda Civic Sedan)

Cardata'nın verilerine göre, Türkiye'de üretilen bir diğer model olan Hyundai'in i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Benzin düz vitesli versiyonu da Ocak-Temmuz arasında yüzde yüzde 18.3'lük fiyat artışına maruz kaldı.

FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 30'U BULUYOR

Bursa'da üretim yapan Renault cephesinde ise, aynı tarihlerdeki fiyat artış oranlarının diğer yerli üretim yapan markalara göre daha yüksek olduğu görülüyor.

(Renault Clio)

Öyle ki, Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygir modeli, Ocak-Temmuz arasında fiyatını yüzde 31 oranında artırdı. Bu otomobilin fiyatı Haziran ayında 234 bin 500 TL iken, Temmuz ayında ise 240 bin 500'ye yükselmiş durumda. Renault'un diğer modellerinde de 7 aylık fiyat değişimlerinin yüzde 20'lerde seyrettiğini belirtelim.

Türkiye'de üretim yapan Toyota'da yerli üretim modellerinde fiyat artışları yapan markalar arasında yer alıyor.

(Toyota C-HR)

Japon markanın Sakarya'da ürettiği Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack benzin otomatik modeli yıl başından bu yana yüzde 23.2 zamlanırken, aynı fabrikada üretilen C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame benzin otomatik de yüzde 24 oranında zamlandı.

EURO BAZINDA ARTIŞ SINIRLI

Yukarıdaki satırlarda bahsi geçen modellerin fiyat artışlarındaki nedenleri anlamak adına, euro bazındaki fiyatlara ve döviz kurundaki hareketliliğe de bakmakta fayda var.

Örneğin, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak'tan bu yana satış fiyatı yüzde 14.3 artarken, euro bazında ise aynı dönemde fiyatında yüzde 3.5 azalma olduğu görülüyor.

Aynı şekilde, Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana satış fiyatını yüzde 10 kadar artırırken, bu modelin de euro bazındaki fiyat değişiminin yüzde 7.1 azaldığı göze çarpıyor.

(Ford Tourneo Courier)

Hyundai cephesinde ise euro bazında fiyat değişimi yaşanmazken, 7 ayda satış fiyatının yüzde 31 oranında artıran Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygir modelinin euro bazında fiyatının yüzde 10.7 arttığı fark ediliyor.

Toyota cephesinde Corolla ve CHR modellerinde 7 ay içinde fiyatların euro bazında yüzde 5 kadar arttığı görülüyor.

Yıl başından bu yana euro'nun Türk Lirası karşında yüzde 18.5 kadar değer kazandığı da hesaba katıldığında, sıfır kilometre otomobil fiyatlarındaki artışın döviz kurlarından kaynaklandığı sonucuna varılıyor.

Gelişmeleri dün BloombergHT'ye değerlendiren Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da, dövizdeki artışa işaret ederek, bankaların fiyat kontrol mekanizması gibi çalıştığını söylemişti.

Kibar, "Kamu Bankalarının fiyat kontrol mekanizmasının içinde olduğunu bilmiyorduk, bankalar kendilerine farklı görevler çıkardı. Euro kurunda son dönemde ciddi artış var. İkinci el araç kredilendirme mekanizması hızlanırken, yerli üreticilerin bu kampanya dışında tutulması anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullanmıştı.

Kredi destek kampanyası dışında kalan otomobillerin fiyatlarındaki değişimlerin tam listesi ise şu şekilde;

Marka model Ocak Liste Temmuz Liste Ocak-Temmuz % FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Easy Benzin Düz 95 BG 96.900 ₺ 109.900 ₺ 13,4% FIAT Egea Sedan 1.3 MultiJet Easy Dizel Düz 95 BG 136.900 ₺ 146.900 ₺ 7,3% FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Easy Dizel Otomatik 120 BG 167.900 ₺ 183.900 ₺ 9,5% FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Urban Plus Benzin Düz 95 BG 107.900 ₺ 120.900 ₺ 12,0% FIAT Egea Sedan 1.3 MultiJet Urban Plus Dizel Düz 95 BG 140.900 ₺ 151.900 ₺ 7,8% FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus Dizel Düz 120 BG 165.900 ₺ 181.900 ₺ 9,6% FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus Dizel Otomatik 120 BG 171.900 ₺ 187.900 ₺ 9,3% FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Mirror Benzin Düz 95 BG 111.900 ₺ 127.900 ₺ 14,3% FIAT Egea Sedan 1.3 MultiJet Mirror Dizel Düz 95 BG 144.900 ₺ 155.900 ₺ 7,6% FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Mirror Dizel Düz 120 BG 169.900 ₺ 185.900 ₺ 9,4% FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Mirror Dizel Otomatik 120 BG 175.900 ₺ 191.900 ₺ 9,1% FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus Dizel Düz 120 BG 173.900 ₺ 189.900 ₺ 9,2% FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus Dizel Otomatik 120 BG 179.900 ₺ 195.900 ₺ 8,9% FIAT Egea Hatchback 1.4 16V Fire Street Benzin Düz 95 BG 111.900 ₺ 127.900 ₺ 14,3% FIAT Egea Hatchback 1.3 16V MultiJet II Start&Stop Street Dizel Düz 95 BG 145.900 ₺ 160.900 ₺ 10,3% FIAT Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus Benzin Düz 95 BG 115.900 ₺ 131.400 ₺ 13,4% FIAT Egea Hatchback 1.3 16V MultiJet II Start&Stop Urban Plus Dizel Düz 95 BG 149.900 ₺ 164.900 ₺ 10,0% FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Urban Plus Dizel Otomatik 120 BG 171.900 ₺ 189.900 ₺ 10,5% FIAT Egea Hatchback 1.4 16V Fire Mirror Benzin Düz 95 BG 120.900 ₺ 135.900 ₺ 12,4% FIAT Egea Hatchback 1.3 16V MultiJet II Start&Stop Mirror Dizel Düz 95 BG 154.900 ₺ 168.900 ₺ 9,0% FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Mirror Dizel Otomatik 120 BG 175.900 ₺ 193.900 ₺ 10,2% FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop S-Design Dizel Otomatik 120 BG 179.900 ₺ 197.900 ₺ 10,0% FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Sport Dizel Otomatik 120 BG 191.900 ₺ 209.900 ₺ 9,4% FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Street Dizel Otomatik 120 BG 166.900 ₺ 184.900 ₺ 10,8% FIAT Egea Station Wagon 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Urban Plus Dizel Otomatik 120 BG 176.900 ₺ 194.900 ₺ 10,2% FIAT Egea Station Wagon 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Mirror Dizel Otomatik 120 BG 180.900 ₺ 198.900 ₺ 10,0% FIAT Egea Station Wagon 1.6 16V MultiJet II Start&Stop S-Design Dizel Otomatik 120 BG 184.900 ₺ 202.900 ₺ 9,7% FIAT Egea Station Wagon 1.3 MultiJet Street Dizel Düz 95 BG - ₺ 161.900 ₺ 0,0% FIAT Doblo Panorama 1.6 MultiJet Easy Dizel Düz 120 BG 165.900 ₺ 182.900 ₺ 10,2% FIAT Doblo Panorama 1.6 MultiJet Lounge Dizel Düz 120 BG 174.900 ₺ 191.900 ₺ 9,7% FIAT Doblo Panorama 1.6 MultiJet Lounge Dizel Düz 120 BG 179.900 ₺ 196.900 ₺ 9,4% FIAT Fiorino Panorama 1.3 MultiJet Pop Dizel Düz 95 BG 137.400 ₺ 151.900 ₺ 10,6% FIAT Fiorino Panorama 1.3 MultiJet Premio Dizel Düz 95 BG 150.400 ₺ 164.900 ₺ 9,6% FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Trend Dizel Düz 75 BG 122.600 ₺ 132.500 ₺ 8,1% FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Delux Dizel Düz 75 BG 128.400 ₺ 138.800 ₺ 8,1% FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Titanium Dizel Düz 100 BG 139.000 ₺ 150.200 ₺ 8,1% FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Black Line Dizel Düz 100 BG 143.600 ₺ 155.200 ₺ 8,1% FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Titanium Plus Dizel Düz 100 BG 147.200 ₺ 159.100 ₺ 8,1% FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Deluxe Dizel Düz 100 BG 132.200 ₺ 145.500 ₺ 10,1% HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Dream Benzin Düz 125 BG 147.500 ₺ 165.500 ₺ 12,2% HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Elegance Benzin Otomatik 125 BG 166.100 ₺ 186.400 ₺ 12,2% HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Benzin Düz 182 BG 174.400 ₺ 195.600 ₺ 12,2% HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Benzin Otomatik 182 BG 178.600 ₺ 200.400 ₺ 12,2% HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Benzin Otomatik 182 BG 193.400 ₺ 231.400 ₺ 19,6% HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Elegance LPG/Benzin Otomatik 125 BG 175.500 ₺ 196.800 ₺ 12,1% HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Executive LPG/Benzin Otomatik 125 BG 186.900 ₺ 209.600 ₺ 12,1% HONDA Civic Sedan 1.6 i-DTEC Elegance Dizel Otomatik 120 BG 230.400 ₺ 258.200 ₺ 12,1% HONDA Civic Sedan 1.6 i-DTEC Executive Plus Dizel Otomatik 120 BG 246.200 ₺ 276.100 ₺ 12,1% HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Prestige Benzin Otomatik 182 BG - ₺ 237.000 ₺ 0,0% HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Prestige Benzin Düz 182 BG - ₺ 202.500 ₺ 0,0% HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Güvenlik Paketli Benzin Düz 182 BG - ₺ 195.600 ₺ 0,0% HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Güvenlik Paketli Benzin Otomatik 182 BG - ₺ 206.600 ₺ 0,0% HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Benzin Düz 67 BG - ₺ 119.550 ₺ 0,0% HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Benzin Otomatik 67 BG - ₺ 128.810 ₺ 0,0% HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Elite Benzin Otomatik 84 BG - ₺ 140.300 ₺ 0,0% HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Elite Çift Renk Benzin Otomatik 84 BG - ₺ 141.300 ₺ 0,0% HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Style Benzin Otomatik 84 BG - ₺ 133.670 ₺ 0,0% HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Style Çift Renk Benzin Otomatik 84 BG - ₺ 134.670 ₺ 0,0% HYUNDAI i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Benzin Düz 84 BG 113.960 ₺ 134.800 ₺ 18,3% HYUNDAI i20 Hatchback 1.2 MPI Style Benzin Düz 84 BG 119.550 ₺ 140.600 ₺ 17,6% HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Jump Benzin Otomatik 100 BG 126.930 ₺ 144.750 ₺ 14,0% HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Benzin Otomatik 100 BG 132.935 ₺ 151.400 ₺ 13,9% HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan Benzin Otomatik 100 BG - ₺ 157.050 ₺ 0,0% HYUNDAI i20 Hatchback 1.0 T-GDI Style Panoramik Cam Tavan Multimedya Paketi Benzin Otomatik 120 BG 148.930 ₺ 168.100 ₺ 12,9% HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan Multimedya Paketi Benzin Otomatik 100 BG 141.000 ₺ 160.300 ₺ 13,7% HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Design Pack Benzin Otomatik 100 BG 135.500 ₺ 154.700 ₺ 14,2% HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Design Multimedya Benzin Otomatik 100 BG 138.500 ₺ 157.800 ₺ 13,9% HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Elite Smart Panoramik Cam Tavan Benzin Otomatik 100 BG 142.800 ₺ 162.700 ₺ 13,9% HYUNDAI i20 Hatchback 1.0 T-GDI Elite Smart Panoramik Cam Tavan Safety Benzin Otomatik 120 BG 154.265 ₺ 173.700 ₺ 12,6% HYUNDAI i20 Active Hatchback 1.4 MPI Elite Smart Benzin Otomatik 100 BG 140.840 ₺ 160.300 ₺ 13,8% RENAULT Clio Hatchback 0.9 TCe Joy Benzin Düz 90 BG 100.900 ₺ 110.900 ₺ 9,9% RENAULT Clio Sport Tourer 0.9 TCe Joy Benzin Düz 90 BG 103.900 ₺ 115.400 ₺ 11,1% RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Benzin Düz 72 BG 111.000 ₺ 121.000 ₺ 9,0% RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Joy Benzin Otomatik 100 BG 118.700 ₺ 149.800 ₺ 26,2% RENAULT Clio Hatchback 1.5 BlueDCI Joy Dizel Düz 85 BG 140.900 ₺ 170.600 ₺ 21,1% RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch Benzin Düz 100 BG 118.000 ₺ 147.600 ₺ 25,1% RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch Benzin Otomatik 100 BG 131.500 ₺ 157.800 ₺ 20,0% RENAULT Clio Hatchback 1.5 BlueDCI Touch Dizel Düz 115 BG 149.900 ₺ 177.000 ₺ 18,1% RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Icon Benzin Düz 100 BG 132.000 ₺ 160.600 ₺ 21,7% RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Icon Benzin Otomatik 100 BG 140.500 ₺ 170.800 ₺ 21,6% RENAULT Clio Hatchback 1.5 BlueDCI Icon Dizel Düz 115 BG 159.400 ₺ 196.100 ₺ 23,0% RENAULT Clio Hatchback 1.3 TCe Icon Benzin Otomatik 130 BG 154.500 ₺ 184.600 ₺ 19,5% RENAULT Clio Hatchback 1.3 TCe Touch Benzin Otomatik 130 BG - ₺ 171.650 ₺ 0,0% RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Joy Benzin Düz 140 BG 140.900 ₺ 164.500 ₺ 16,7% RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Joy Benzin Otomatik 140 BG 163.400 ₺ 196.500 ₺ 20,3% RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Touch Benzin Otomatik 140 BG 171.400 ₺ 210.000 ₺ 22,5% RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Icon Benzin Otomatik 140 BG 183.400 ₺ 240.500 ₺ 31,1% RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Touch Dizel Otomatik 115 BG 185.900 ₺ 233.500 ₺ 25,6% RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon Dizel Otomatik 115 BG 200.900 ₺ 261.500 ₺ 30,2% RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Joy Dizel Düz 115 BG 167.900 ₺ 199.500 ₺ 18,8% RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Joy Dizel Otomatik 115 BG 177.900 ₺ 228.500 ₺ 28,4% RENAULT Symbol Sedan 1.5 BlueDCI Joy Dizel Düz 95 BG 127.900 ₺ 156.250 ₺ 22,2% RENAULT Symbol Sedan 0.9 TCe Joy Benzin Düz 90 BG 92.900 ₺ 115.250 ₺ 24,1% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Vision Benzin Düz 132 BG 133.100 ₺ 159.400 ₺ 19,8% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Vision Benzin Otomatik 132 BG 139.300 ₺ 166.300 ₺ 19,4% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Dream Benzin Düz 132 BG 147.000 ₺ 171.000 ₺ 16,3% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Dream Benzin Otomatik 132 BG 152.900 ₺ 177.850 ₺ 16,3% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame Benzin Düz 132 BG 155.750 ₺ 180.100 ₺ 15,6% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame Benzin Otomatik 132 BG 161.650 ₺ 186.950 ₺ 15,7% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame X-Pack Benzin Düz 132 BG 163.400 ₺ 188.900 ₺ 15,6% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame X-Pack Benzin Otomatik 132 BG 170.500 ₺ 197.100 ₺ 15,6% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack Benzin Otomatik 132 BG 190.150 ₺ 234.250 ₺ 23,2% TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Dream Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG 186.850 ₺ 216.000 ₺ 15,6% TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG 192.600 ₺ 222.600 ₺ 15,6% TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame X-Pack Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG 198.050 ₺ 228.900 ₺ 15,6% TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Passion Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG 214.100 ₺ 263.900 ₺ 23,3% TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Passion X-Pack Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG 218.350 ₺ 269.150 ₺ 23,3% TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Passion Benzin Otomatik 132 BG 186.000 ₺ 229.150 ₺ 23,2% TOYOTA C-HR Crossover 1.2 Turbo 4x2 Flame Benzin Düz 116 BG 171.250 ₺ 199.950 ₺ 16,8% TOYOTA C-HR Crossover 1.2 Turbo 4x2 Flame Benzin Otomatik 116 BG 183.800 ₺ 228.800 ₺ 24,5% TOYOTA C-HR Crossover 1.2 Turbo 4x2 Passion Benzin Otomatik 116 BG 204.050 ₺ 251.900 ₺ 23,5% TOYOTA C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4x2 Flame Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG 256.600 ₺ 299.100 ₺ 16,6% TOYOTA C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4x2 Passion Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG 296.850 ₺ 320.800 ₺ 8,1% TOYOTA C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG 318.850 ₺ 361.600 ₺ 13,4%