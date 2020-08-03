Halk Bankası sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? sorusu adayların gündeminde. Halkbank sınav giriş belgesi ile ilgili 3 Ağustos - 7 Ağustos 2020 tarihlerinde açıklanacağı duyurulmuştu. Halk Bankası sınav giriş belgesi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

HALK BANKASI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2020

Halkbank sınav giriş belgesi sorgulama için adayların 3 Ağustos - 7 Ağustos tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adreslerine e-posta ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

HALK BANKASI SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Sınava katılabilmek için Sınav Giriş Belgesinin yanında fotoğraflı nüfus cüzdanı, TCKN bilgisinin olduğu sürücü belgesi ya da geçerliliği devam eden pasaportlarının yanında bulunması gerekiyor. Sınav giriş belgeleri, adaylar tarafından temin edilecek.

HALK BANKASI SINAVI NE ZAMAN?

Halk Bankası sınavı 8 Ağustos'ta adayların katılımıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.