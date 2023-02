Habertürk ekibi canlı yayında depreme yakalandı

HABERTURK.COM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

20.04'te meydana gelen depremden üç dakika sonra, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Ana haberleri bugün Hatay'da sunan Habertürk TV ekibinden Mehmet Akif Ersoy, Faruk Aksoy ve Fevzi Çakır, depreme canlı yayında yakalandı.

Canlı yayın ekibine ait birçok kameranın ve ışığın kırıldığı depremleri an be an aktaran Habertürk TV ekibi, her yerin toz duman olduğunu ve yerde durmakta bile güçlük çektiklerini ifade etti.

Saat 22'de tekrar canlı yayına bağlanan Ersoy, Çakır ve Aksoy; 4.2 büyüklüğünde bir depreme daha yakalandı.