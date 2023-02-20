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6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en çok etkilediği kentlerden olan Hatay'da iki büyük deprem daha meydana geldi.

Saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki depreminde ardından 20.07'de bu kez Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Artçı sarsıntılar devam ederken Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tsunami uyarısı verdi.

AFAD da açıklamasında "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" denildi.

UYARI 2 SAAT SONRA KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21.45 sularında yaptığı açıklamada tsunami uyarısının bu büyüklükteki depremin ardından önlem amaçlı bir prosedür olduğunu belirterek uyarının 2 saat kadar sonra kaldırıldığını söyledi.