Türkiye, 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu depremden 9 saat sonra ise Elbistan'da yaşanan 7.6'lık sarsıntı ile acımız katlandı. On binlerce canımızı kaybettiğimiz bu felaketin 15'inci gününde ise korkunun adresi Hatay oldu.

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER İTÜ'lü emekli Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz. Hatay'ın Defne ilçesi 6.4, Samandağ'ı ise 5.8 büyüklüğünde peş peşe depremler yaşadı. İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz akşam saatlerinde yaşanan bu iki depremin ne anlama geldiğini ve kendisini tedirgin eden fay hatlarını Habertürk'e anlattı. İşte Prof. Dr. Tüysüz'ün değerlendirmesi...

"FAYIN İKİ UCUNDA DA STRES TRANSFERİ VARDI" "Yaşadığımız 7.7'lik deprem aşağı yukarı Çelikhan'dan başladı; Gölbaşı'ndan geçerek Pazarcık, Nurdağı, Kırıkhan'dan geçerek Hatay'da son bulmuştu. Bu tür fayların, deprem sonrasında iki ucu, stres transferinin en fazla görüldüğü yerlerdir.

"BU DEPREMLER BAĞIMSIZ DEPREMLERDİR" Hatay'dan Samandağ'ına doğru yeni bir deprem bekliyorduk. 6.4 ve 5.8'lik depremler, 3 dakika arayla meydana geldi. Bu depremler, stres transferi sonucu yaşanan bağımsız depremlerdir.

"FAY HATTI, KIBRIS'A DOĞRU İLERLİYOR" Bu fay hattı Akdeniz'e, Kıbrıs'a doğru devam ediyor. Bu depremin ardından Hatay, Samandağ'ı, Kıbrıs hattına dikkat etmek gerekir. Adana için ben çok fazla risk görmüyorum. Ancak, Göksun'dan başlayıp Kozan'a ilerleyen Savrun Fayı var. Orada gerilme var onu belirtmem gerekir.

"BİNGÖL PALU VE MALATYA OVACIK'A DİKKAT" Yine Bingöl Palu arasında bazı depremler var. Malatya Ovacık fayı var. Bu iki hat da üzerinde durmamız gereken fay hatları arasında dikkat çekmektedir."