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Malatya'da 19 kişinin öldüğü siteyle ilgili 3 gözaltı!

Malatya'da, Kahramanmaraş depreminde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı

Giriş: 20.02.2023 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 19 kişinin öldüğü Hayat Siatesi İLE ilgili 3 gözaltı!
AA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde, "Hayat Sitesi'nin enkazında gerekli incelemeler yapılmadan enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı, delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

AA'da yer alan habere göre soruşturmaların titizlikle ve tüm yönleriyle devam ettiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

"Adı geçen binanın yapımında ya da yıkılmasında sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

"12 ŞUBAT'TA KAROT ÖRNEĞİ ALINMIŞTIR"

Yıkılan bina enkazından Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi heyetince 12 Şubat tarihinde inceleme için yeteri kadar karot örneği alınmıştır. Soruşturmalar kapsamında il genelinde yıkılan binalarla ilgili bilirkişi nezdinde örnek alımı yapılmadan enkazların kaldırılmaması talimatlandırılarak bu işlemlere izin verilmemektedir.

"3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Bilirkişi inceleme sonuçları beklenen soruşturmada, şüpheliler S.S, F.S ve S.S. gözaltına alınmıştır."

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