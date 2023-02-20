Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması!

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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BÖLGEDE ENDİŞE YARATTI

Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.

"İRİLİ UFAKLI DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Deprem bilimci Naci Görür, Elazığ depremiyle ilgili açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün açıklaması: "Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir.

"ELAZIĞ'DA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."