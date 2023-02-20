5 kişilik aileden 8 aylık Ömer kaldı!

İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından, Hatay’ın Alaattin köyünde 3 katlı bir bina çökerek 5 kişilik aile göçük altında kaldı. 72 saatin ardından köye gelen gönüllüler enkaz altından sesler duyması üzerine çalışma başlattı.

AİLE FERTLERİ HAYATINI KAYBETTİ İHA'da yer alan habere göre uzun süreli kurtarma çalışmaların ardından 8 aylık Ömer Adnan bebek enkaz altından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Ancak devam eden çalışmaların ardından anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

"10 SAATLİK ÇALIŞMA İLE BEBEĞE ULAŞTIK" Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği başkanı Recep Karakaya, “Depremin 3 gününde ihbar üzerine buraya ulaştık. 10 saatlik çalışma ardından bebeğimize ulaştık. Kurtarma çalışma süresince bebeğimizle sürekli iletişim halinde kaldık. Beşiğinde bulunan yavrumuzu kurtararak, sağlık ekibine teslim ettik.

"ANNESİNE 3 AY ÖMÜR BİÇİLMİŞ" Ancak anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Kader böyle bir şey, annesi 10 yıl boyunca kanserle mücadele etmiş. Doktorlar kullandıkları ilaçlardan dolayı , “anne olamazsın” demişler. En son gittiğinde de 3 aylık ömür biçmişler ancak, hem hayatına devam etmiş, hem de Ömer Adnan bebeği dünyaya getirmiş.

"BEBEĞİN DURUMU GAYET İYİ" Bu saatten sonra amcaları Ömer Adnan bebeğimize sahip çıkacak, ona bakacaklar. Biz de tekrar bebeğimizle buluşup onun sağlık durumunu görmek istedik. Gayet iyi durumda” diye konuştu.