13 kişi hayatını kaybetmişti! Yetiş Apartmanı'nın yıkılma anı!

Kahramanmaraş'ta, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da, Zapçıoğlu Mahallesi'ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı ikinci depremde yıkıldı.
YIKILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
AA'da yer alan habere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İNSANLARIN KAÇIŞMASI GÖRÜNTÜYE YANSIDI
Görüntülerde, yolda bulunan insanların deprem anında kaçışması, binadan çıkan iki kişinin sokağa doğru koşması, binanın yıkılması ve toz bulutu görülüyor.