13 kişi hayatını kaybetmişti! Yetiş Apartmanı'nın yıkılma anı!

Kahramanmaraş'ta, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da, Zapçıoğlu Mahallesi'ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı ikinci depremde yıkıldı.

AA'da yer alan habere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolda bulunan insanların deprem anında kaçışması, binadan çıkan iki kişinin sokağa doğru koşması, binanın yıkılması ve toz bulutu görülüyor.