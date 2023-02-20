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13 kişi hayatını kaybetmişti! Yetiş Apartmanı'nın yıkılma anı!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, 13 kişinin hayatını kaybettiği Yetiş Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Giriş: 20.02.2023 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
13 kişi hayatını kaybetmişti! Yetiş Apartmanı'nın yıkılma anı! - Son dakika deprem haberleri
13 kişi hayatını kaybetmişti! Yetiş Apartmanı'nın yıkılma anı!
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AA

Kahramanmaraş'ta, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da, Zapçıoğlu Mahallesi'ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı ikinci depremde yıkıldı.

YIKILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

AA'da yer alan habere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İNSANLARIN KAÇIŞMASI GÖRÜNTÜYE YANSIDI

Görüntülerde, yolda bulunan insanların deprem anında kaçışması, binadan çıkan iki kişinin sokağa doğru koşması, binanın yıkılması ve toz bulutu görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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