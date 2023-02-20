Ara Güler'in hayatı film oluyor

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Kendisini her zaman 'foto muhabiri' olarak tanımlayan dünyanın en önemli fotoğrafçılarından Ara Güler'in hayatı sinema filmi oluyor. Picasso'dan Dali'ye, Churchill'den İndira Gandi'ye, Maria Callas'tan Alfred Hitchcock'a, Orhan Kemal'den Nazım Hikmet'e kadar birçok ünlü ismin portrelerini çeken, fotoğraflarıyla başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'nin 'görsel hafızası olan Güler'in hayatının anlatacak olan filmin yönetmen koltuğunda Aren Perdeci ve Ela Alyamaç oturacak.

Ünlü sinema dergisi Variety'nin haberine göre Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi'nin sahibi olan Doğuş Grubu'nun desteklediği biyografik projenin yapımcılığını Kara Kedi Film üstleniyor.

Ermeni asıllı yönetmenler Aren Perdeci ve Ela Alyamaç, film için 2018'de vefatından bir süre önce Ara Güler'le buluşup senaryo üzerine çalışmaya başlamış. 'Merhaba' adlı filmde Güler'in babasıyla birlikte doğduğu köye yaptığı üç günlük yolculuğa odaklanacaklarını belirten iki yönetmen, "Ara güler bize her zaman en büyük yolculuğunun babasını eve götürmek olduğunu söylerdi" diyor.

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