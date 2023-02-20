Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

HABERTURK.COM

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre saat 20.04'te Hatay, Samandağ merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu. Bölgede artçı depremler sürüyor. 20.14 sularında 4.5 büyüklüğünde Samandağ'da bir sarsıntı daha gerçekleşti.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.





AFAD: SAHİL ŞERİDİNDEN UZAK DURUN

AFAD'dan yapılan açıklamada sahil şeridinde suyun yükselebileceğine dair bir uyarı yapıldı. Açıklamada şöyle dendi: Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.

AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILDI





Depremde hasarlı binaların yıkıldığı belirtildi.

Deprem sırasında Habertürk TV canlı yayınını Hatay'dan yapan Mehmet Akif Ersoy, Faruk Aksoy ve Fevzi Çakır da depremi hissetti ve Hatay'da yaşananları aktarıyor.

Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu ve ambulans sesleri duyuldu. Aktarılanlara göre bazı binalar yıkıldı.

AFAD, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi. Bölgede en son 20.13'te 3.9 büyüklüğünde Hatay Samandağ'da deprem meydana gelmişti.

DEPREMİN SESİ KAYITLARA YANSIDI

Hatay'da meydana gelen depremin sesi kayıtlara böyle yansıdı.





ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ



Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.

ŞANLIURFA'DA KÖYLERE DÖNÜŞ

Depremin hissedildiği çevre illerden biri de Şanlıurfa oldu. Hasarlı olmayan evlere giren vatandaşlar depremin ardından yeniden dışarı çıktıkları ve büyük çoğunluğunun köylere doğru yola koyulduğu öğrenildi.

"DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI



Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

SURİYE GENELİNDE DE HİSSEDİLDİ

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.

Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.

Bazı binaların yıkıldığı ifade edildi.

HATAY VALİSİ DOĞAN: İHBARLAR ALDIK, TARAMALARIMIZ SÜRÜYOR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Antakya'da depremin ardından ayakta kalan Mustafa Kemal Araştırma Hastanesi'nde hastaların tahliye edildiği belirtildi.

GSM HATLARI KİLİTLENDİ, İNTERNET YAVAŞLADI

Hatay'da internet yavaşlarken GSM hatlarının kilitlendiği bildirildi.

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