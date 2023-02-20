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Hatay Valilik binası kullanılamaz hale geldi

Hatay Valiliği binası, bu akşam saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı

Giriş: 20.02.2023 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay Valilik binası kullanılamaz hale geldi
DHA

6 Şubat tarihli depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binası, 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Büyük bir kısmı yıkılan bina kullanılamaz hale geldi.

Polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanabilecek olası bir yıkıma karşı binaya kimse yaklaştırılmıyor.


BÖYLEYDİ BÖYLE OLDU

NEHİR ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ BAĞLANTISINDA HASAR OLUŞTU


Hayat merkezli 3 dakika arayla meydana gelen iki depremde Asi Nehri üzerinde bulunan köprü bağlantısında hasar oluştu. Hatay stadyumu önünde ve Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu sahra hastanesi yolu üzerinde bulunan köprünün bağlantısında yaklaşık 30-40 santimetre açılma meydana geldi. Hastaneden tahliye edilen vatandaşların sahra hastanesi götürüldüğü köprü üzerindeki yolun bir şeridi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Güvenlik görevlileri köprünün iki yanında önlem alarak araçların geçişini kontrollü şekilde tek şeritten sağlıyor.

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