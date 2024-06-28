Ankara nın Sincan il&ccedil;esine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi&rsquo;ndeki Kader Apartmanı nda, ge&ccedil;en yıl 22 Kasım&rsquo;da, Tahsin &Uuml;ns&uuml;r (73), &ccedil;ocukları g&uuml;r&uuml;lt&uuml; yaptığı gerek&ccedil;esiyle uyardığı &uuml;st kat komşusuyla tartıştı. BİR AİLEYİ SİLAHLA YOK ETTİ DHA da yer alan habere g&ouml;re &Uuml;ns&uuml;r, yanında bulunan av t&uuml;feği ile &uuml;st kata &ccedil;ıkarak Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye Turgut (71), eşi Sunay Turgut (40), oğlu Mustafa Turgut (13) ve kızı Ceyda Turgut a (11) ateş etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. G&ouml;zaltına alınan Tahsin &Uuml;ns&uuml;r, &ccedil;ıkarıldığı mahkeme tarafından nitelikli &ouml;ld&uuml;rme ve kasten &ouml;ld&uuml;rme su&ccedil;larından tutuklandı. İDDİANAME TAMAMLANDI Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tamamlanan iddianame, Ankara Batı 4 &uuml;nc&uuml; Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. &Uuml;&Ccedil; KARDEŞ OYUN OYNUYORMUŞ Hazırlanan iddianamede, Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut un (10) otizmli kardeşleriyle evde oyun oynadıkları sırada g&uuml;r&uuml;lt&uuml; yapmalarından dolayı sanık &Uuml;ns&uuml;r &uuml;n rahatsızlık duyduğu aktarıldı. BEN BUNLARI &Ouml;LD&Uuml;RECEĞİM &Uuml;ns&uuml;r &uuml;n bu konuda sıklıkla Turgut ailesini uyardığı anlatıldı. &Uuml;ns&uuml;r &uuml;n uyarılarının karşılıksız kaldığı belirtilen iddianamede, bina y&ouml;neticisi E.&Ouml;. ye, Ben bunları &ouml;ld&uuml;receğim, eşim bunların y&uuml;z&uuml;nden &ouml;ld&uuml; dediği ifadesi yer aldı. EVİN İ&Ccedil;İNE GİRİP TETİĞE BASMIŞ 22 Kasım 2023&rsquo;te saat 23.45 sıralarında &uuml;st kattan ses gelmesi nedeniyle sanık &Uuml;ns&uuml;r &uuml;n yanına t&uuml;fek ve 14-15 fişek alarak, komşularının kapısına gidip i&ccedil;eri girdiği ve aile bireylerine ateş a&ccedil;tığı kaydedildi. DEFALARCA KENDİLERİNİ UYARDIM İddianamedeki savcılık ifadesine g&ouml;re, Tahsin &Uuml;ns&uuml;r, olaydan sonra pişman olduğunu belirterek, &Uuml;st katta oturan Turgut ailesinin &ccedil;ocukları g&uuml;n&uuml;n her saatinde oyun oynayarak ses yapıyorlardı. Defalarca kendilerini uyardım; komşular aracılığıyla ricada bulunduğum halde sesler kesilmedi. KENDİSİ BENİ EVE DAVET ETTİ Eşimin vefatından sonra bu seslere tahamm&uuml;l edemedim. Olay g&uuml;n&uuml; de yukarıdan gelen sesler nedeniyle uyuyamadım. Dedemden kalma kırma av t&uuml;feğini ve 14-15 adet domuz kurşununu yanıma aldım. Komşunun zilini &ccedil;aldım, kapıyı Hamdi Turgut a&ccedil;tı. Kendisi beni i&ccedil;eri davet etti. T&Uuml;FEĞE FİŞEK YERLEŞTİRİP ATEŞ ETTİM &Ccedil;ocukları salonda top oynadığı i&ccedil;in uyuyamadığımı s&ouml;yledim. Hamdi Turgut ise Benim &ccedil;ocuğum top oynamasın mı? diyerek &uuml;zerime y&uuml;r&uuml;d&uuml;. Av t&uuml;feğini &ccedil;ıkartarak Hamdi ye tek el ateş ettim. Hemen sonrasında t&uuml;feğe bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut a ateş ettim, av t&uuml;feğine tekrar fişek yerleştirerek Sunay Turgut a ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum dedi. HEPSİNİ &Ouml;LD&Uuml;RD&Uuml;M, ŞİMDİ KİMİ ARIYORSANIZ ARAYIN Tanıklardan S.Y. ise savcılıkta verdiği ifadesinde, olay g&uuml;n&uuml; parkta arkadaşlarıyla otururken silah ve bağrışma sesleri duyduğunu s&ouml;yleyerek, Sesin geldiği apartmanın arka tarafına baktığımda ikinci katta Sunay ın İmdat kocamı vurdu &ouml;ld&uuml;rd&uuml;, beni de &ouml;ld&uuml;recek komşular, polisi arayın diye bağırdığını duydum. Binanın i&ccedil;erisine girdiğimde Tahsin &Uuml;ns&uuml;r &uuml;n elinde bulunan t&uuml;feği &ouml;n&uuml;ne atarak Hepsini &ouml;ld&uuml;rd&uuml;m, şimdi kimi arıyorsanız arayın dedi ve evine gitti ifadelerini kullandı. AYRI AYRI 5 M&Uuml;EBBET HAPİS İSTENDİ Sanık &Uuml;ns&uuml;r hakkında, kasten &ouml;ld&uuml;rme , &ccedil;ocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten &ouml;ld&uuml;rme ve kadına karşı kasten &ouml;ld&uuml;rme su&ccedil;larından 5 maktul i&ccedil;in ayrı ayrı m&uuml;ebbet hapis cezası istendi.